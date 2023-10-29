4 أجهزة كهربائية تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلي 2,000 جنيه.. اغلقهم فوراً قبل فوات الاوان ؟!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكهرباء هي شكل من أشكال الطاقة ينشأ عن طريق تدفق الإلكترونات في موصل كهربائي إن الكهرباء تُعتبر مصدرًا أساسيًا لتشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية في حياتنا اليومية، وتلعب دورًا حيويًا في الصناعة والنقل والتكنولوجيا والعديد من جوانب الحياة الحديثة إحدى أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء هي استهلاك الأجهزة الكهربائية في المنازل بشكل غير فعّال في هذا المقال، سنلقي نظرة على أهم الأجهزة الكهربائية التي تسهم في زيادة تكلفة فواتير الكهرباء الشهرية.
احذر هذه الأجهزة تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء
تلك الأجهزة تعتبر من أكبر المستهلكين للكهرباء مكيف الهواء، على سبيل المثال، يستهلك أكثر من 1000 واط أو 1450 كيلو واط شهريًا، وللحد من تكاليف الكهرباء، يُفضل تقليل استخدامه وضبط درجة الحرارة عند 25 درجة مئوية وإيقاف تشغيله عندما لا يكون ضروريًا.
- أما غسالة الصحون، فيُفضل استخدامها بحذر وعدم تشغيلها يوميًا يمكن أيضًا تفعيل وضع توفير الطاقة عند الضرورة.
- أما بالنسبة لغلاية الشاي، فعلى الرغم من صغر حجمها، إلا أنها تسهم بشكل كبير في استهلاك الكهرباء اليومي يمكن تقليل استخدامها واستخدام تسخين المياه على الموقد كبديل. يجب أيضًا أن تفكر في خفض استخدام الإضاءة الزائدة وأن تقوم بإيقاف تشغيل الأجهزة بعد الاستخدام وإطفاء الأضواء أثناء النوم لتوفير الكهرباء وتقليل تكاليفها.
طرق تقليل فاتورة الكهرباء
هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساعد في تقليل فاتورة الكهرباء إليك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتوفير:
- استخدام لمبات LED: استبدل اللمبات التقليدية بلمبات LED الفعالة من حيث استهلاك الكهرباء تستهلك لمبات LED طاقة أقل وتدوم لفترة أطول.
- إغلاق الأجهزة غير الضرورية: تأكد من إيقاف تشغيل الأجهزة والإضاءة عند عدم استخدامها قد تستهلك الأجهزة في وضع الاستعداد (Standby) الكثير من الطاقة.
- استخدام الأجهزة بحذر: حاول تشغيل الأجهزة الكبيرة مثل مكيفات الهواء وغسالات الملابس في أوقات الذروة وتفعيل وضع التوفير إذا كان متاحًا.
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