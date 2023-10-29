دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الرمان من الفواكه ذات الفائدة العالية حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، كما يعمل على رفع نسبة الهيموجلوبين في الدم مما يقلل من الأنيميا، ويحتوي أيضاً على نسبة 84% ماء مما يجعله فاكهة غنية بالماء اللازم لترطيب الجسم، بالإضافة لكونه فاكهة غنية بالفيتامينات، المعادن والسكريات التي يحتاجها الجسم ومضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الأمراض .
كما أثبتت الدراسات العلمية أن تناول الرمان يعمل على علاج العديد من المشكلات الصحية والتي أكدت الأبحاث الطبية فائدة الرمان وفاعليته في شفائها مثل الأمراض الموسمية كالبرد والأنفلونزا، وكذلك الأمراض المزمنة مثل القلب والسرطان وهو ما يقي منها الرمان بفضل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها،كما ينصح الأطباء ينصحون به في كل وقت، لكن الأبحاث والدراسات أن تناول الرمان قبل النوم له فوائد عديدة للصحة لا يمكن إغفالها.
فوائد الرمان قبل النوم
- يعمل تناول الرمان قبل النوم على زيادة إفراز هرمون التستوستيرون الذي يزيد من الرغبة الجنسية لدى الرجل والمرأة.
- يساعد تناول الرمان قبل النوم على ترطيب الجسم بعمق خلال النوم وعدم الشعور بالعطش.
- يحمي من رائحة الفم الكريهة.
- يحسن الهضم خلال النوم.
- يساعد في حرق الدهون الزائدة بالجسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يصنع المعجزات.. فوائد لا تحصى لتناول الرمان ليلا.. منها يساعد على التخسيس وزيادة القدرة الجنسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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