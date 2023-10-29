يصنع المعجزات.. فوائد لا تحصى لتناول الرمان ليلا.. منها يساعد على التخسيس وزيادة القدرة الجنسية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الرمان من الفواكه ذات الفائدة العالية حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، كما يعمل على رفع نسبة الهيموجلوبين في الدم مما يقلل من الأنيميا، ويحتوي أيضاً على نسبة 84% ماء مما يجعله فاكهة غنية بالماء اللازم لترطيب الجسم، بالإضافة لكونه فاكهة غنية بالفيتامينات، المعادن والسكريات التي يحتاجها الجسم ومضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الأمراض .

كما أثبتت الدراسات العلمية أن تناول الرمان يعمل على علاج العديد من المشكلات الصحية والتي أكدت الأبحاث الطبية فائدة الرمان وفاعليته في شفائها مثل الأمراض الموسمية كالبرد والأنفلونزا، وكذلك الأمراض المزمنة مثل القلب والسرطان وهو ما يقي منها الرمان بفضل مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها،كما ينصح الأطباء ينصحون به في كل وقت، لكن الأبحاث والدراسات أن تناول الرمان قبل النوم له فوائد عديدة للصحة لا يمكن إغفالها.

فوائد الرمان قبل النوم