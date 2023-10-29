دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحتوي بذور الكتان على فوائد عديده ورهيبة لا يعرفها الكثير من السيدات من ضمنها مقاومة ظهور التجاعيد على الوجه والحفاظ على البشرة من جميع مشاكل كبار السن حيث أنها تعيد نضارة بشرة الجلد من جديد كما أن بذور الكتان أصبحت تستخدم في صناعة مستحضرات التجميل من كثرة فوائدها فحديثنا اليوم عن تحضير وصفة باستخدام إثنين ملعقة كبيرة من بذور الكتان للتخلص من مشكلة تجاعيد البشرة. مكونات وصفة بذور الكتان 3 ورقات لورا

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا

قرص من فيتامين E.

كوب من الماء خطوات تحضير وصفة بذور الكتان لعلاج مشاكل تجاعيد البشرة يمكنكم تحضير كريم بذور الكتان للبشرة للتخلص من التجاعيد عبر اتباع الخطوات التالية: نقوم برفع كوب من الماء مع إضافة ورق اللورا وبذور الكتان في وعاء مناسب حتى أن يغلي.

ثم نتركه تماماً بعض الوقت ونرفعه من على النار لمدة خمس دقائق حتى يبرد.

ثم نقوم بتصفية الخليط مع اضافة فيتامين E وزيت الزيتون وجلد الألوفيرا

نخله هذه المكونات جيدا حتى يصبح شبه الكريم ثم نحفظه في وعاء محكم الغلط طريقه استخدام نغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ ثم يجفف البشره باستخدام فوطه قطنيه

نضيف كميه مناسبه من هذا الخليط على جلد البشره لمده 20 دقيقه وبعد انتهاء المدة

عليك بغسل البشرة من هذا الماسك في الماء الدافئ وسوف تلاحظي النتيجه بعد تكرار الوصفة عدة مرات حتى تحصلي على أفضل النتائج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بذور مبهرة هترجعك لشبابك حتى لو عمرك 70 لها مفعولها سحري جربها الان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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