دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الثعابين من أكثر الحشرات أو الزواحف المخيفة والمزعجة والتي تمثل خطورة كبيرة على الصحة لأن أغلب الثعابين لعابها سام وقد تضخ سم مباشر في وجهك أو من لدغاتها، فبتالي يجب أن تحمى نفسك وأسرتك وأطفالك من خطر الثعابين، وخاصة في هذه الاونة بعد الانتشار الواسع لعديد من الاخبار حول تواجد الثعابين في المنازل ، فهذا ما يسبب ذعر للجميع ويجعلهم دائما ما يبحثون في كل مكان عن الثعابين . علامات تدل على وجود ثعابين في منزلك أن الثعابين قد توجد في البيت حينما تنبعث ضوضاء غير متوقعة من الأرضية، وهي دائمًا ماتميل إلى الأماكن الباردة والمظلمة، وأماكن آمنة لهم بعيدة تماما عن الحيوانات المفترسة، ووجود مصدر طعام محتمل لهم.

إن الثعابين تحب دائما التواجد في الأماكن المظلمة لذلك يجب عليك أن لا تقوم بإظلام البيت بصفة مستمرة لأن الثعابين تحب ذلك.

يوجد هناك عوامل عديدة تجذب الثعبان إلى التواجد بالمنزل، مثل أن يكون الطابق السفلي في المنزل مليء بالضفادع والفئران والعناكب والسحالي، كل هذه الأشياء تجذب الثعابين لأكلها. الأماكن التي يجب البحث فيها عن وجود ثعابين المكان الأول الذي يجب التأكد أنه يوجد فيه ثعبان أم لا هو الطابق السفلي من المنزل، وإذا كان منزلك في شقة في الدور الأرضي فيجب الحذر المستمر، لأن الثعابين غالبًا تلجأ إلى الطابق السفلي من العمارات والمنازل.

الطابق السفلي في المنازل تكون بيئة جذابة للضفادع والعناكب والفئران والسحالي، فكل تلك الأشياء تأكلها الثعابين.

يجب بأن لا تترك المنزل في الظلام التام لفترات طويلة، لأن الثعبان يحب هذه الأماكن.

تكون الثعابين الموجودة في المنزل في حال انبعاث ضوضاء الغير متوقع من مناطق الأرضيات، وهي دائمًا تميل إلى أماكن المظلمة والباردة، وأماكن أمنة بعيدة عن الحيوانات المفترسة، وجود مصادر طعام محتملة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دور في الأماكن دي بسرعة .. هذه العلامات تنبئ بوجود ثعبان في المنزل .. أنتبه فورًا قبل فوات الأوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.