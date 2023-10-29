“وداعاً للكرش والوزن الزائد بعد اليوم”.. العلماء يكشفون عن أسهل طريقة في “إنقاص الوزن الزائد” بسرعة البرق… مفيش رجيم ولا عمليات تاني!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الكثير من النساء والرجال من الوزن الزائد وتراكم الدهون خاصةً في منطقة البطن والأرداف مما يؤثر بالسلب على الشكل الخارجي للجسم إلى جانب العرضة للإصابة بالعديد من الأمراض الصحية المختلفة، والجدير بالذكر أن هنلك بعض الدراسات الحديثة التي أفادت أن النوم يعمل على حرق الدهون في الجسم وإنقاص الوزن الزائد في حالة الإنتظام وإتباع عادات النوم الصحية لفترات طويلة من الوقت.
دراسات علمية جديدة في إنقاص الوزن الزائد بسرعة هائلة
تشير الدراسات التي أجراها بعض العلماء في جامعة شيكاغو بأن هناك علاقة بين الحفاظ على ساعات النوم الكافية وفقدان الوزن الزائد، حيث أجرى العلماء بعض الأبحاث على مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد مع تلقيهم لساعات نوم طويلة تصل إلى أكثر من 8 ساعات ونصف بضوابط ثابتة لفترة طويلة من الزمن، كما لم يتم تقديم أي مساعدة إضافية للمشتركين في هذه التجارب وإتاحة الفرصة لهم لتناول الطعام كما يشائون دون تقييد أو فرض لنظام غذائي معين وجاءت النتيجة صادمة.
كشف العلماء عن أسهل طريقة للتخلص من الوزن الزائد والسمنة المفرطة
أشارت الدراسة إلى ان المجموعة التي أطالت ساعات النوم قامت باستهلاك ما يقرب من 270 سعر حراري أقل من المتوسط دون وضع ضوابط في نظام التغذية الخاص بهم، كما لم يتم العثور على تأثير علاجي في إنفاق الطاقة مما ساعد على فقد الوزن عند إطالة ساعات النوم.
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