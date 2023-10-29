دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فوائد الماتشا للبطن.. ينظف القولون ويعالج الإمساك ويقضي على الكرش لهذا السبب,
تتحقق فوائد الماتشا للبطن من خلال تخفيف حالات الإمساك، وتعزيز صحة الأمعاء، وتنظيف القولون، وتقيل التهاب الجهاز الهضمي، وهي فوائد مذهلة يحقق تناول شاي الماتشا بانتظام وتوازن دون إفراط، وكلمة السر في فوائد الماتشا للبطن ترجع إلى مضادات الأكسدة والبوليفينولات والبيتاكاروتين والكافيين، وباقي العناصر الغذائية الموجودة في الماتشا، وفي هذا التقرير نرصد لكم فوائد الماتشا للبطن بالتفصيل.
تتحقق فوائد الماتشا للبطن من خلال تخفيف حالات الإمساك، وتعزيز صحة الأمعاء، وتنظيف القولون، وتقيل التهاب الجهاز الهضمي، وهي فوائد مذهلة يحقق تناول شاي الماتشا بانتظام وتوازن دون إفراط، وكلمة السر في فوائد الماتشا للبطن ترجع إلى مضادات الأكسدة والبوليفينولات والبيتاكاروتين والكافيين، وباقي العناصر الغذائية الموجودة في الماتشا، وفي هذا التقرير نرصد لكم فوائد الماتشا للبطن بالتفصيل.
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