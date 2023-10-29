معجزة محدش يتوقعها .. لن تصدق ماذا يحدث عن تشغيل وضع الطيران في الهاتف .. اليك 5 مزايا لم تكن تعلم من قبل!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد استخدام الهواتف الذكية من أساسيات حياتنا في هذه الفترة ، حيث من خلاله يتم انجاز الكثير من المهام ، ولكل هاتف خواص كثيرة، ومن خواص الهاتف التي يستخدمها الأفراد لغرض واحد فقط ولا يعرفون عنها أي استخدامات وفوائد أخرى، هي خاصية وضع الطيران والتي بالتأكيد ينحصر استخدامك لها في إغلاق الهاتف وجعله خارج الخدمةأثناء ركوب الطائرة، ولكن تبين أن لهذه الخاصية استخدامات وفوائد أخرى للهاتف،أهمها هي الحفاظ على البطارية بجانب العديد من المميزات الأخرى .

لماذا يتم تفعيل خاصية وضع الطيران على الهاتف؟

الاستخدام الرئيسي لخاصية وضع الطيران هو لجعل الهاتف خارج الخدمة ومنع وجود موجات كهرومغناطيسية تصدر عنه، وهذه الخاصية يتم تفعيلها عند ركوب الطائرة والتي تحمل أجهزة تعمل بهذه الموجات، واستخدام الهاتف يعمل على تداخل الأجهزة.

مميزات تفعيل وضع الطيران بالهاتف

لم يعد تفعيل خاصية وضع الطيران على الهاتف عند ركوب الطائرة، بل يمكنك تشغيلها على مدار الوقت، بهدف الحصول على هذه الخدمات: