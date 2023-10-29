دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد استخدام الهواتف الذكية من أساسيات حياتنا في هذه الفترة ، حيث من خلاله يتم انجاز الكثير من المهام ، ولكل هاتف خواص كثيرة، ومن خواص الهاتف التي يستخدمها الأفراد لغرض واحد فقط ولا يعرفون عنها أي استخدامات وفوائد أخرى، هي خاصية وضع الطيران والتي بالتأكيد ينحصر استخدامك لها في إغلاق الهاتف وجعله خارج الخدمةأثناء ركوب الطائرة، ولكن تبين أن لهذه الخاصية استخدامات وفوائد أخرى للهاتف،أهمها هي الحفاظ على البطارية بجانب العديد من المميزات الأخرى .
لماذا يتم تفعيل خاصية وضع الطيران على الهاتف؟
الاستخدام الرئيسي لخاصية وضع الطيران هو لجعل الهاتف خارج الخدمة ومنع وجود موجات كهرومغناطيسية تصدر عنه، وهذه الخاصية يتم تفعيلها عند ركوب الطائرة والتي تحمل أجهزة تعمل بهذه الموجات، واستخدام الهاتف يعمل على تداخل الأجهزة.
مميزات تفعيل وضع الطيران بالهاتف
لم يعد تفعيل خاصية وضع الطيران على الهاتف عند ركوب الطائرة، بل يمكنك تشغيلها على مدار الوقت، بهدف الحصول على هذه الخدمات:
- تساعد في منع استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، كونها تمنع اتصال الهاتف بالبيانات أو شبكات الواي فاي.
- تقلل الوقت اللازم لشحن بطارية الهاتف، وهذا لأن تفعيل وضع الطيران يمنع من تشغيل العديد من وظائف الهاتف والتي تستنزف البطارية.
- يحافظ على شحن البطارية، وهذا الأمر يعود إلى توقف الكثير من الخدمات في الهاتف.
- يساعد في توقف البلوتوث، والذي يمنع اتصال الهاتف مع أي أجهزة أخرى.
- يتيح استخدام الانترنت من خلال شبكة واي فاي اثناء استخدام هذه الخاصية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة محدش يتوقعها .. لن تصدق ماذا يحدث عن تشغيل وضع الطيران في الهاتف .. اليك 5 مزايا لم تكن تعلم من قبل!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.