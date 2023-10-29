دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أغرب قرية في مصر حيث يعيش النساء وحدهن والرجال ممنوعون .. قرية السماحة في أسوان، تميز قرية السماحة في أسوان بصعيد مصر بصفة استثنائية، حيث أنها تعتبر القرية الوحيدة من نوعها في البلاد، فلا يسكن هذه القرية إلا النساء، ولا يسمح للرجال بدخولها، وتم اختصاص هذه القرية بالكامل للمرأة المعيلة من الأرامل والمطلقات، وتتمتع الآن بتجاوز عدد سكانها الألفين من السيدات والفتيات.

قرية سماحة بأسوان

تقع قرية السماحة في محافظة أسوان على بعد حوالي120 كيلومترًا من المدينة، وتأسست القرية في عام 1998 كجزء من مشروع “وادي الصعايدة” الذي يهدف إلى دعم وتطوير المناطق الريفية في مصر، وتتميز القرية بأنها مجتمع نسائي زراعي، حيث يعمل النساء في القرية بجد لرعاية أسرهن وتوفير لقمة عيشهن، وتعتبر هذه القرية نموذجًا للكفاح والعمل الشابة المصرية وتعكس قدرتهن على تحقيق الاستقلالية المالية والارتقاء بمستوى حياتهن.

ماذا تفعل السيدات بقرية سماحة؟

في قرية السماحة يشتغل النساء في أعمال زراعية ورعوية، وبفضل هذه الأعمال يحصلن على الاستقلالية في إدارة حياتهن، ويركز الاهتمام في القرية على الزراعة وتربية الماشية والطيور المنزلية، وتستهلك المنتجات التي ينتجنها مثل منتجات الألبان والخبز البلدي يومياً، وبالإضافة إلى ذلك يشاركن في رعاية أطفالهن، خصوصاً خلال فترات الإجازات المدرسية.

دور الحكومة لرعاية النساء بقرية سماحة

تقدم الحكومة والجهات المعنية دعماً شاملاً للنساء في هذه القرية، ويتضمن هذا الدعم برامجًا لتمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا، بما في ذلك منح قروض بدون فوائد خلال فترة السماح ودعمًا لتأسيس مشروعات صغيرة ومشروعات منزلية، فتعمل هذه الجهود على تحسين سبل العيش وجودة الحياة للنساء في القرية ورفع المعاناة عن كاهلهن، وتهدف القرية أيضًا إلى أن تصبح نموذجًا للتنمية المستدامة في مصر.