ملعقة واحدة فقط من زيت الزيتون يوميا وحلي كل مشاكلك جربيها حالا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون غني عن التعريف فهو من أفضل أنواع الزيوت الطبيعية التي تستخدم من قديم الزمان وحتى هذا الوقت حيث كثر إستخدامه في العديد من وصفات الأكل ووصفات البشره والشعر والجسم فهو في تقدم رائع كل يوم بسبب فوائده الصحيه العديده جداً لصحة الإنسان لانه يحتوي على المعادن والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم فهو مفيد جداً للجهاز الهضمي ويعمل على تنظيم حركة الأمعاء ويزيد السموم من جسم الإنسان ويساعد على تقوية مناعة الجسم فضلا عن فيتامين سي الموجود بالزيت الزيتون بشكل هائل فتنصح جميع الأطباء بتناول زيت الزيتون عن أي نوع زيت أخر خاصه على الريق لعلاج مشاكل الجسم..

فوائد أخرى لزيت الزيتون

زيت الزيتون له دور كبير في علاج مشاكل الجسم حيث أنه يعالج مشاكل الجهاز الهضمي بسبب وجود نسبة كبيرة من الالياف الطبيعيه التي لها دور كبير في علاج قرحة المعدة التي تعاني منها عدد كبير من المواطنين.

بالإضافة إلى علاج مشكلة غسل الهضم وعلاج مشكلة الإمساك .

كما انه يساعد على ضبط معدل السكر في الدم بسبب وجود مضادات الأكسدة الغنيه بزيت الزيتون ويحتوي زيت الزيتون على دهون طبيعيه وصحيه.

تحسن من صحة الكبد و له دور في تقليل تراكم الدهون على الكبد مما يعمل على تدفق الدم في الكبد بشكل طبيعي.

استخدام زيت الزيتون للتخسيس

من اهم فوائد زيت الزيتون انه يعمل على تقليل الوزن الزائد بشكل فعال وسريع لانه قادر على زيادة حرق نسبة الدهون الموجودة في الجسم عن طريق دهون أحادية وثلاثية موجودة في زيت الزيتون ،مما يعطيك شعور بالشبع عند تناوله من خلال تناول زيت الزيتون على الريق كل يوم لمده أسبوع ولاحظي بنفسك الخساره الكبيره من وزنك.