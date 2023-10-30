اقوى من الانسولين بمليون مرة العشبة الجبارة هتساعدك تتخلص من السكر التراكمي في الدم فورا.. اعرفها مش هتندم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وجد العديد من العلماء والباحثون الصينيون نبات طبيعي له قدرة غير طبيعية على خفض مستويات السكر في الدم حيث اعتبره الباحثون أنه أمل كبير لمرضى السكر وقال فريق دولي من العلماء أن نبات الحنظل هو أحد النباتات الطبية التي تنمو في آسيا وتدخل في العديد من العقاقير الجديدة لعلاج السكر والبدانة والأمراض المختلفة وأشار دكتور مونجيتان الصيني أن النبات يخفض نسبة السكر في الدم بعد إجراء عدة دراسات على الإنسان والحيوان.

القضاء على مرض السكر وعلاجه

اضاف بعض الخبراء والباحثون أن هناك بدائل للأدوية الخاصة بمرضى السكر بسبب الآثار الجانبية التي يمكن أن تصيب الأفراد وأن بعض الأدوية مفعولها محدود فقد أكدت الدراسة على أن الحنظل يحتوي على مركبات يطلق عليها كوكوربيتان بعد اختبارها على سكر الدم والتمثيل الغذائي في خلايا البشر والفئران أثبتت أن المركبات لها تأثير كبير على تحفيز مستقبلات الدم فهي تنتقل داخل الخلية إلى سطحها وتساهم في تحقيق التمثيل الغذائي الفعال والمفيد لمرضى سكر الدم ولها آثار تشبه الانسولين بعد ان خضعت للاختبار.

تأثير نبات الحنظل على مرضى السكر

بعد عمل الاختبارات التي أجريت على المركبات في نبات الخنجر أثبتت أنها تساهم في خفض نسبة السكر وحرق الدهون في الدم وأثبتت فاعلية كبيرة، حيث أشار الباحثون أنه يحتوي على 70 نوع من المركبات النشطة التي لها صلة لمقاومة الانسولين والبدانة كما أنه أثبت أن ليس لها اي اثار جانبية عند الاستخدام بصفة مستمرة لذلك فانه يعد أحد الخيارات المثالية أمام مرضى السكر.