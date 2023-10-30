ماذا يحدث عند رش الملح عند باب المنزل تعرف على السر الاول مره

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نسمع منذ قديم الزمان عن عادة رش الملح عند أركان المنزل حتى نتخلص من الطاقة السلبية أو أي مكروه آخر قد يصيب البيت مثل الحسد أو إنتهاء المشاكل التي يعاني منها أفراد الاسرة و غيره حيث ان الملح لا يستخدم في الطعام فقط ولكن كثرة استخدامه في الخلطات التي تهتم بها جميع السيدات سواء في تنظيف المنزل أو عمل وصفات وخلطات طبيعيه للبشره والجسم والشعر، كما أن الملح له فوائد عديدة سوف نتعرف عليها عبر السطور التالية تابعوا معنا.
فوائد الملح
بالإضافة إلى وظيفة الاولى في تمليح الطعام وإعطاء المذاق المناسب له فهو يدخل في العديد من الاستخدامات الأخرى والفوائد الرائعه وهي على النحو التالي:
- يفيد إستخدام الملح بشكل كبير في القضاء على الحشرات التي تمنع العديد من المنازل، حيث أنها مشكلة كبيرة لدى ربات المنزل مثل الصراصير والنمل فعليك برش الملح على هذه الأماكن التي تظهر فيها الحشرات وسوف تهرب تماماً من المكان.
- يساعد الملح على لتلميع الأواني الفضية والالومنيوم وتنظيفها بشكل جيد عن طريق وضع كمية من الملح مع مسحوق المواعين السائل وقومي بدعك الأواني التي ترغبين في تلميعها أو نظافتها فقد يغنيك عن شراء بعض المنتجات الغالية الثمن.
- يفيد في نظافه الزجاج عن طريق إعطاء لمعان رائع له بخلط كمية من المياه الساخنة فى بخاخه ومع ملعقة من الملح ثم نرش الزجاج.
- يدخل الملح في إعداد وصفات عديدة مثل وصفه الملح والفازلين الشعر في علاج مشاكل الجلد والبشرة عن طريق ملعقة من الفازلين الطبي بعد تسييحه على حمام مائي، ثم إضافة ملعقة من الملح وقومي بفرك الجلد بشكل دائري وسوف تتخلصي من ازاله الجلد الميت وتفتيح للبشره بشكل طبيعي وآمن
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