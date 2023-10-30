“عيالك هتموت بسببك”… مصيبة خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض تحوله إلى سم قاتل .. اعرفيها قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أكثر الأشياء الخاطئه التي يقع فيها الجميع عند سلق البيض هو أننا نرفع البيض من على النار خلال فتره زمن قصيره ويكون غير مستوي ونئ من الداخل مما قد يؤدي إلى حدوث تسمم غذائي لعدم نضج البيض لفترة طويلة فيجب عند سلق البيض اتباع الطريقة الصحيحة التي سوف نتعرف عليها خلال المقال التالي لكي تحافظي على صحتك وصحة أسرتك عند طهي البيض عليك اتباع هذه الخطوات.

أفضل طريقة لسلق البيض

أحضر وعاءا واضف كمية مناسبة من الماء.

2. ضع البيض الذي تعتزم غليه في الماء داخل الوعاء.

3. قم بوضع القدر على النار واصبر حتى يبدأ في الغلي.

4.اترك البيض يغلي بين 10 و 30 دقيقة لضمان طهوه تماما، ثم أوقف تسخينه.

طريقه غير صحيحة في طهي البيض

• إن من أساليب الطهى الغير صحيحة أن يتم سلق البيض مدة قليلة جدا بحيث لا يتم أخد الوقت الكافي، مما يجعل البيض ما زال نيئا وغير مستوي وفي تلك الحالة عند تناول ذلك البيض يجعل من يتناوله بالتسمم، كما أن ترك البيض مدة كبيرة جدا في الماء على النار أكثر من نصف ساعة فإن ذلك أيضا سوف يضر من يتناوله، لذا يفضل عدم استخدام تلك الطريقتين واستخدام الطريقة الصحيحة.

• وأيضا ينصح بشدة بعدم استخدام هذه الطريقة السريعة في سلق البيض بسبب وجود الكبريت فيه، والذي يجب أن يتم طهيه بالكامل لتجنب الأضرار المحتملة على الجهاز الهضمي.