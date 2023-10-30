«عشبة يكرهها الفئران» … عشبة جهنمية تقضي على الفئران نهائيا من المنزل في اسرع وقت …وداعا للمصيدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر التخلص من الفئران في المنزل مهمة ضرورية للحفاظ على صحة ونظافة المكان وللحماية من التلوث والأضرار التي يمكن أن تسببها هذه القوارض، تعد الفئران من الآفات الشائعة التي تقوم بغزو المنازل والمباني السكنية إن وجودها يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل، منها نقل الأمراض وتلويث المواد الغذائية وتلف الممتلكات لذلك، يصبح طرد الفئران من المنزل أمرًا ضروريًا. طريقة بسيطة لاستخدام النعناع لطرد الفئران من المنزل قم بشراء أوراق نعناع جافة أو زيت نعناع. يمكنك العثور على أوراق النعناع الجافة في متاجر الأعشاب والبهارات، وزيت النعناع متوفر في متاجر الزيوت العطرية .

قم بوضع الأوراق الجافة في أكياس قماش صغيرة مثل أكياس الشاي أو الجوارب النايلون .

ضع هذه الأكياس في الأماكن التي يشتبه في أن الفئران قد دخلت منها أو تمر بها، مثل الزوايا والزوايا المظلمة والمخازن .

إذا كنت تستخدم زيت النعناع، قطر بضع قطرات منه على قطع قماش نظيفة وضعها في الأماكن نفسها .

قم بتغيير الأكياس أو الأقمشة بشكل دوري حتى تحتفظ برائحة النعناع القوية .

يُفضل أيضًا إصلاح أي فتحات أو شقوق تسمح للفئران بدخول المنزل، والحفاظ على نظافة المنزل لمنع الجذب الزائد للفئران. طرق اخري لطرد الفئران من المنزل أوراق الصنوبر: استخدم أوراق صنوبر جافة في المناطق التي تشتبه في وجود فئران الرائحة الطبيعية لأوراق الصنوبر تزعج الفئران وتجعلها تبتعد .

الكرز المخدر: استخدم كرز مخدر مجفف وضعه في مناطق تكون فيها الفئران يمكن أن تساعد هذه الرائحة في طردهم .

القرفة: القرفة لديها رائحة جذابة للبشر ولكنها تكون طاردة للفئران يمكنك وضع عصي القرفة في المناطق المشبوهة .

ماء الورد: يُعتقد أن ماء الورد يزعج الفئران. يمكنك استخدام بخاخ ماء الورد ورشه في الأماكن التي يمكن أن تكون مكانًا محتملًا للفئران.

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