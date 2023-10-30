بعود من القرنفل اعملي صبغة الحواجب باللون البني أحلى من التاتو !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحرص جميع النساء طول الوقت بالاهتمام بمظهرهن حتى يكون لائق وجميل خاصة في المناسبات لكي يظهرن بأفضل ما لديهن، لكى يلفتوا نظر المتواجدين في المكان فيذهبون إلى الكوافيرات لتنظيف وجوههم بالخصوص وإظهار الحواجب بشكل جميل لأنها من أكثر الأشياء التي تظهر جمال الوجه في المرآة ، ولكن اليوم سوف ندلكم على وصفه طبيعيه لصبغ الحواجب حتى تظهر بمظهر لائق دون الحاجة الى دفع أموال أو الخروج من المنزل من الأساس.

طريقة صبغ الحواجب

عشب قرنفل من الأعشاب الغنية بالفوائد، حيث زاد استخدامها في العديد من الوصفات الطبيعية للشعر والبشره والوجه، فوصفة اليوم مختلفة تماماً عن باقي الوصفات للعنايه بالجسم، وهي وصفه صبغ الحواجب، لكي تحصلي على أفضل النتائج عند صبغ الحواجب عليك إتباع الخطوات التاليه: