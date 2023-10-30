بعود من القرنفل اعملي صبغة الحواجب باللون البني أحلى من التاتو !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحرص جميع النساء طول الوقت بالاهتمام بمظهرهن حتى يكون لائق وجميل خاصة في المناسبات لكي يظهرن بأفضل ما لديهن، لكى يلفتوا نظر المتواجدين في المكان فيذهبون إلى الكوافيرات لتنظيف وجوههم بالخصوص وإظهار الحواجب بشكل جميل لأنها من أكثر الأشياء التي تظهر جمال الوجه في المرآة ، ولكن اليوم سوف ندلكم على وصفه طبيعيه لصبغ الحواجب حتى تظهر بمظهر لائق دون الحاجة الى دفع أموال أو الخروج من المنزل من الأساس.
طريقة صبغ الحواجب
عشب قرنفل من الأعشاب الغنية بالفوائد، حيث زاد استخدامها في العديد من الوصفات الطبيعية للشعر والبشره والوجه، فوصفة اليوم مختلفة تماماً عن باقي الوصفات للعنايه بالجسم، وهي وصفه صبغ الحواجب، لكي تحصلي على أفضل النتائج عند صبغ الحواجب عليك إتباع الخطوات التاليه:
- في البداية عليك بإعداد عيدان القرنفل ثم اطحنيها جيداً في الكبة الكهربائية حتى أن تصبح ناعمة مثل البودرة ضعي عليها القرنفل مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ضعي عليهم ملعقة كبيره من زيت الخروع الخام وقلبيها جيداً ضعيها في إناء فارغ .
- وآخر خطوة هي إعداد فرشاه خاصه للحواجب
- ثم اسحبي بهذه الفرشه على حواجبك وعلى رموشك أيضاً .
- ثم اشطفها جيداً بالماء الفاتر وسوف تلاحظي النتيجه رائعه من أول إستخدام مع تكرار هذه الوصفة حتى تصلي إلى كثافة حواجب رائع
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