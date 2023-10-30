كيفيه التخلص من الفئران الموجوده في المنزل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نبذل كل يوم مجهود كبير للحفاظ على نظافة المنزل بكل التفاصيل حتى من الحشرات التي تزعجنا لأنها تتسبب في اتساخ المكان وإخراج روائح من فضلاته بالاضافة إلى أضراره في انتقال الأمراض في البيت وانتشار الطاقة السلبية والخوف من هذه الحشرات طول الوقت خاصا الأطفال، في موضوعنا اليوم هو القضاء على الفأر الذي يشكل خطر على البيت لانه قادر على تفتيت وتدمير العديد من أثاث الخشب وتخريب أدوات عديدة وغيرها، لان لديه اسنان مثل الحديد يقوم بقرمطه الملابس والأسلاك وقادر على تخريب الأجهزة الكهربائية فلابد من التخلص منه لأنه من الحشرات المؤذية والضارة جدا.

طريقة التخلص من الفئران

ينصح جميع السيدات باستخدام طرق طبيعية عند القضاء على أي حشرات في المنزل بعيداً عن المنتجات والمبيدات الكيماوية التي لها ضرر كبير ولها آثار جانبية فيما بعد لا يمكن علاجها.

مكونات وصفة التخلص من الفئران

ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة من الشطه

ملعقة من القرنفل

بالإضافة إلى عود من القرفة.

طريقة الاستخدام

نقوم بخلط كل هذه المكونات السابقه ونقلبها بشكل جيد حتى أن يصبح خليط شبه البودرة.

يتم توزيع هذه البودرة في الأماكن التي تتجمع بها الفئران وسوف تهرب من المكان تماماً بسبب الرائحة النفاذة التي تخرج من هذه المكونات لأن الفئران لا تستطيع أن تتحملها.