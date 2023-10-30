«خبر صادم» … امرأة تطلب الخلع من زوجها تفضحه لأنه يأكل هذا النوع من الطعام…اوعي تاكل الاكلة دي تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يشهد ساحات محاكم الأسرة العديد من القصص والحكايات التي تروى بين الأزواج، حيث أصبح حلم عش الزواج الهادئ بالنسبة للكثيرين كابوسًا يطاردهم على مدار الساعة، مما يجعلهم ينتهون في نهاية المطاف في أروقة المحاكم بعد محاولات مكثفة لإيجاد حلاً.

مشكلة الطلاق

تقف “فرح” أمام قاضي محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وعيناها تعبسان وقلبها ينزف الألم تبدأ بسرد معاناتها مع زوجها قائلة: “لقد تزوجت منذ 8 سنوات، وكان زواجنا كجواز صالونات بين موظف وأنجبنا طفلين لقد كنت دائمًا موجودة لأساعده في تلبية احتياجات المنزل ومع مرور الزمن، اكتشفت أن زوجي لا يهتم بنظافته الشخصية في البداية، ظننت أن السبب وراء هذا الأمر هو وحدته بعد فترة من العزوبة، ولكن مع مرور الوقت، أصبح الأمر أسوأ يتناول البصل والثوم بشكل دائم، ولا يولي اهتمامًا لنظافته الشخصية بعد تناوله للطعام“.

طريقة حل مشاكل الزواج قانونيا