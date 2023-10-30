دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ما الفرق بين العنب الأحمر والعنب الأخضر وأيهما أفضل من حيث الفائدة الصحية ؟ .. تعرف على ذلك,

يعد العنب من أنواع الفاكهة التي يجب أن تكون حاضرة في منزلك بقوة لدى حلول موعدها ، فالعنب فاكهة مفضلة من جانب الجميع بلا استثناء في ذلك حيث أن ذلك الأمر يعود بشكل كبير لما له من طعم رائع ومذاق لا يضاهة كما أن له العديد من الفوائد الصحية التي لا تخطر على البال ليس فقط هذا الأمر بل إن أنواع العنب متعددة كذلك وأولوان أيضا فهناك العنب الأحمر والعنب الأخضر والذي حير الكثير من الناس معه حول معرفة الفارق بينها وأيهما أفضل من حيث الفائدة الصحية وهو أمر سنجيب عنه من خلال ما يلي من سطور

الفرق بين العنب الأحمر والأخضر

العنب الأخضر : جدير بالذكر أن من ضمن فوائد العنب الأخضر أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات والفيتامينات ، هذا إلى جانب أنه لا يحتوي على سعرات عالية ، ولا نسبة عالية من الكوليسترول ما يجعل تناوله صحيا ، كما أنه يحتوي على مادة الكاتيكين التي تعد من أهم مضادات الأكسدة الفلافونويدية.

العنب الأحمر : في ذات السياق فإن العنب الأحمر يحتوي على مادة الفلافونويد بين عناصره والتي تعمل على منح العنب لونه المميز له كما أنها تعد من أم مضادات الأكسدة ، تلك المادة أيضا تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع بشكل سحري بالإضافة إلى الوقاية من أمراض القلب والشرايين

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