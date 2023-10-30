دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يوجد أي شئ يماثل العناية بالجمال لدى المرأة من حيث الأهمية فغالبية أحاديث النساء في تجمعات لا يمكن أن تخلو من الحديث عن الوصفات التجميلية الجديدة وأثارها ونتائجها على الجسم، وهو أمر تفخر به بعض النساء اللاتي يهتممن بالمظهر بشكل جيد في سبيل الحفاظ على الجسم الشاب لأطول فترة ممكنة ومن أهم علامات الجمال الفارقة بينهن هي البشرة والحفاظ عليها بعيدا عن أثار التقدم في السن كالتجاعيد التي تمثل وسواس قهري للبعض لذل فإننا سنعمل من خلال ما يلي من سطور على أن نوضح إحدى تلك الوصفات التجميلية الرائعة – مكونات وصفة كريم ميبو للتبييض ملعقة كبيرة من كريم ميبو.

4 ملاعق كبيرة من عصير الخيار.

2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملاعق كبيرة من خميرة البيرة.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي.

2 ملاعق كبيرة من الحليب. – طريقة تحضير وصفة كريم ميبو للتبييض يتم وضع كل من ” الخميرة والحليب والماء الدافئ” على درجة حرارة معينة على النار حتى ذوبان الخميرة بشكل تام ثم نقوم برفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد

ثم نحرص على إضافة كل من كريم ميبو وزيت الزيتون والعسل والنشا إلى المزيج السابق أعلاه يتم الخلط بينهم بشكل جيد حتى نحصل على قوام كريمي مميز

ثم ننقل المزيج في وعاء خارجي ونحفظه في الثلاجة حتى يتجمد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طيران على الصيدلية هاتيه .. تعالي أقولك ممكن تستفيدي بكريم ” ميبو ” ازاي ؟ .. مذهل للجلد والبشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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