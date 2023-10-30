«وصفة بمليون جنية » … قبل النوم ضع القرنفل في هذا المكان واتركه لمدة خمس دقائق ثم انتظر لترى المفاجئة…والنتيجة مضمونة 100%

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - محاولات النساء لتطويل الشعر وتكثيفه هي جزء مهم من روتين الجمال اليومي الذي يعكس اهتمامهن بمظهرهن الشخصي وثقتهن بأنفسهن يُعد الشعر جزءًا هامًا من هويتهن وجمالهن، ولذلك يسعين إلى تحقيق أفضل نتائج لشعرهن، بالنهاية، تتعب النساء جهدًا كبيرًا للحفاظ على صحة شعرهن وجماله تلك المحاولات تعكس اهتمامهن بمظهرهن الشخصي وثقتهن بأنفسهن، وتساهم في تعزيز إطلالتهن وجاذبيتهن.

وصفة القرنفل للشعر

المكونات:

زيت الزيتون: 2-3 ملاعق كبيرة .

زيت القرنفل: 8-10 نقاط (يمكنك شراء زيت القرنفل الطبيعي من الصيدلية أو متجر صحي ).

قليلاً من زيت جوز الهند (اختياري ).

ماء الورد (اختياري).

الخطوات

قم بتسخين زيت الزيتون قليلاً حتى يكون دافئًا، ولا تسخنه بشكل مفرط. أضف زيت القرنفل إلى زيت الزيتون وامزجهما جيدًا إذا كنت ترغب في إضافة زيت جوز الهند، فيمكنك أيضًا إضافته في هذه المرحلة. قم بتطبيق الزيت على فروة الرأس بلطف بواسطة أطراف أصابعك قد تحتاج إلى استخدام قطنة نظيفة أو فرشاة مخصصة لتطبيق الزيت. قد ترغب في تدليك فروة الرأس بلطف لتوزيع الزيت بشكل جيد وتحفيز الدورة الدموية. اترك الزيت على فروة الرأس لمدة 1-2 ساعة على الأقل قبل غسل الشعر. بعد انتهاء الوقت المحدد، قم بغسل شعرك بشكل جيد باستخدام شامبو وماء دافئ. إذا كنت ترغب، يمكنك استخدام ماء الورد كمكمل للتطهير والتنعيم للشعر ببساطة، امزج ماء الورد مع الماء البارد واستخدمه كماء غسيل نهائي بعد غسل الشعر.

يُفضل تكرار هذه العملية مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.