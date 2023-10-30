ولا الجن الأزرق يعرفها .. ما السر وراء وجود تلك الفتحة في ” منتصف الحوض ” !! .. اتحداك تعرفها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من التفاصيل الدقيقة التي تتواجد من حولنا ولكن لا نلقي لها بالا ظنا منا أنها ليست ذات أهمية وهو رأي الغالبية العظمى من البشر لكن الأشخاص المدققيين أصحاب التركيز العالي يرون أن التفاصيل شئ في غاية الأهمية وهي طريقة تفكير نابعة من منطلق أن لكل شئ فائدة مهما تضائل وأن تلك الفائدة قد تكون سبب في نجاتك من العديد من المشكلات على صغرها ، فتجد أن هناك بعض الفتحات في أثاث المنزل التي تعد جزء أساسي من تصميمها ولكنك لا تدرك قيمتها الحقيقية إلا وقت الحاجة لها مثل تلك التي سنتحدث عنها من خلال مقالنا هذد وهي فتحة منتصف الحوض .

– سر وجود فتحة في منتصف الحوض

جدير بالذكر أن هناك العديد من الأسباب التي دفعت جميع مصممي تلك القطعة التي تتواجد في كل حمام أن يتفقوا على وجودها وعلة تبرر موقفهم هذا فلا يوجد شئ اعتباطي وإلا فما الداعي من توفير معدات لتنفيذها تكلف الشركة الشئ الكثير