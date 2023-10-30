دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من التفاصيل الدقيقة التي تتواجد من حولنا ولكن لا نلقي لها بالا ظنا منا أنها ليست ذات أهمية وهو رأي الغالبية العظمى من البشر لكن الأشخاص المدققيين أصحاب التركيز العالي يرون أن التفاصيل شئ في غاية الأهمية وهي طريقة تفكير نابعة من منطلق أن لكل شئ فائدة مهما تضائل وأن تلك الفائدة قد تكون سبب في نجاتك من العديد من المشكلات على صغرها ، فتجد أن هناك بعض الفتحات في أثاث المنزل التي تعد جزء أساسي من تصميمها ولكنك لا تدرك قيمتها الحقيقية إلا وقت الحاجة لها مثل تلك التي سنتحدث عنها من خلال مقالنا هذد وهي فتحة منتصف الحوض .
– سر وجود فتحة في منتصف الحوض
جدير بالذكر أن هناك العديد من الأسباب التي دفعت جميع مصممي تلك القطعة التي تتواجد في كل حمام أن يتفقوا على وجودها وعلة تبرر موقفهم هذا فلا يوجد شئ اعتباطي وإلا فما الداعي من توفير معدات لتنفيذها تكلف الشركة الشئ الكثير
- من ضمن مزايا تلك الفتحة أنها تمنع بشكل كبير وجود تجمعات كبيرة من المياه من الحوض بدرجة تجعلها تخرج عنه إلى ما حوله من المنزل حيث أنها تساعد في تسريب المياه بشكل منظم في حال وجود انسداد في الحوض وهو ما يحول دون تعرض منزلك للغرق وتكبدك خسائر كبيرة لا تعرف حدودها .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولا الجن الأزرق يعرفها .. ما السر وراء وجود تلك الفتحة في ” منتصف الحوض ” !! .. اتحداك تعرفها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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