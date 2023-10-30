دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيف يمكننا التخلص من القشرة بالملح تعال معنا نتعرف على هذه الطريقة,

يعمل الملح على تنظيف فروة الرأس وذلك عن طريق التخلص من القشرة وامتصاص الزيوت الزائدة من فروة الرأس كما إنه يعمل أيضا على منع الرطوبة التي تؤدي إلى نمو الفطريات المختلفة والتي تتسبب في وجود قشرة الرأس لذلك فالملح هو أفضل العلاجات الطبيعية للتخلص من القشرة.

طريقة التحضير

نقوم بتدليك فروة الرأس الجافة بالملح لمدة ثلاث دقائق ثم نغسل الشعر باستعمال الشامبو بالطريقة المعتادة لكي نحصل على أحسن نتائج ثم نكرر هذا العلاج للتخلص من القشرة.

خلطة الملح والشامبو

يعمل الملح على تقشير جلد فروة الرأس والتخلص من القشرة عن طريق:

مكونات الوصفة: نصف ملعقة طعام من الملح، مع ملعقة من الشامبو.

طريقة التحضير

نخلط المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على خليط متجانس ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر وشامبو الملح السابق ثم ندلك فروة الرأس بأطراف الأصابع وبحركات دائرية وذلك للتخلص من القشرة لعدة دقائق ويغسل الشعر بالماء البارد ثم يوزع البلسم على الشعر من منتصفه وحتى الأطراف دون ملامسة فروة الرأس ونكرر هذا العلاج 3 مرات في الأسبوع الواحد.

خلطة ملح البحر وزيت الزيتون وعصير الليمون

يعمل الملح على التخلص من القشرة ويعمل زيت الزيتون على الحفاظ على فروة الرأس وتنظيفها من الجلد الميت ويخفف من الحكة أما عصير الليمون فإنه يحتوي على فيتامين ج الذي يكافح القشرة عن طريق:

مكونات الوصفة

ملعقتان كبيرتان من ملح البحر، مع ملعقتان من زيت الزيتون، مع ملعقتان من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

نخلط المكونات السابقة ثم يرطب الشعر ثم يوزع الخليط الناتج عليه ثم ندلك فروة الرأس بأطراف الأصابع وبحركات دائرية رقيقة ثم يترك الشعر لمدة خمس دقائق ثم يغسل الشعر باستعمال الشامبو ثم يوزع البلسم على الشعر من منتصفه وحتى الأطراف دون الوصول إلى فروة الرأس ثم نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

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