تحذير هام .. 4 حالات يحق لمالك العقار طرد المستأجر تبعا لقانون ” الإيجار القديم ” .. تعرف عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثيرة هي المكشلات التي تحدث نتيجة تلك الأزمة التي سنتحدث عنها اليوم والتي تتعلق بالإيجار القديم ، حيث أن الأزمة الطاحنة التي تستمر منذ سنوات عديدة بين المالك والمستأجر والتي تتمحور حول العديد من القضايا أهمها قيمة الإيجار المنخفضة بالنظر إلى متطلبات العصر الحالي إضافة إلى طريقة استغلال العقار من جانب بعض المستأجرين ، من المشكلات التي دفعت الدولة إلى العمل سريعا من أجل إيجاد حل يرضي جميع الأطراف ولو بشكل مؤقت ريثما يتم حل الأزمة من جذورها

جدير بالذكر أن هناك بعض المحاولات الجيدة من قبل الدولة والتي عملت على رفع قيمة الإيجار بشكل لا يعجز عن السداد به المستأجر وفي نفس الوقت يرضي إلأى حد ما المالك لكن في الوقت ذاته فقد حدد قانون الإيجار القديم بعض الحالات التي من خلالها يحق لمالك العقار طرد المستأجر والتي سنعمل على توضيحها

– حالات طرد المستأجر