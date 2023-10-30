دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثيرة هي المكشلات التي تحدث نتيجة تلك الأزمة التي سنتحدث عنها اليوم والتي تتعلق بالإيجار القديم ، حيث أن الأزمة الطاحنة التي تستمر منذ سنوات عديدة بين المالك والمستأجر والتي تتمحور حول العديد من القضايا أهمها قيمة الإيجار المنخفضة بالنظر إلى متطلبات العصر الحالي إضافة إلى طريقة استغلال العقار من جانب بعض المستأجرين ، من المشكلات التي دفعت الدولة إلى العمل سريعا من أجل إيجاد حل يرضي جميع الأطراف ولو بشكل مؤقت ريثما يتم حل الأزمة من جذورها
جدير بالذكر أن هناك بعض المحاولات الجيدة من قبل الدولة والتي عملت على رفع قيمة الإيجار بشكل لا يعجز عن السداد به المستأجر وفي نفس الوقت يرضي إلأى حد ما المالك لكن في الوقت ذاته فقد حدد قانون الإيجار القديم بعض الحالات التي من خلالها يحق لمالك العقار طرد المستأجر والتي سنعمل على توضيحها
– حالات طرد المستأجر
- في حال انتهاء مدة الإيجار المنصوص عليها بين الطرفين وهو ما يقضي برحيل المستأجر حال لم يتم التجديد
- تغيير الغرض من السكن دون الحصول على موافقة كتابية من مالك العقار يمنح الحق للأخير في طرد المستأجر
- إلحاق أضرار أو تلفيات بالوحدة السكنية أو جزء منها يمكن للمالك طرد المستأجر والمطالبة بتعويض الأضرار.
- عدم سداد الإيجار لمدة معينة يعني بالضرورة أن المالك من حقه طرد المستأجر
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذير هام .. 4 حالات يحق لمالك العقار طرد المستأجر تبعا لقانون ” الإيجار القديم ” .. تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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