دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعمل الدولة بشكل مكثف من أجل مواجهة كافة المشكلات التي تواجه المواطنين بما يتضمن ذلك المشكلات الاجتماعية التي تحدث بين أفراد الأسرة الواحدة من خلال سن القوانين التي تكفل لكل فرد حقوقه وواجباته في نفس الوقت لدى حدوث أزمة كي لا تحدث مشكلات أخرى أكثر حدة ومن ضمن تلك المشكلات أو لو شئنا تسميتها الظاهرة السلبية وهي الطلاق الذي بات منتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليها فحالات الطلاق تقارب حالات الزواج حاليا وهو الأمر الذي يتسبب معه في خراب العديد من الأسر لذا فقد تدخلت الدولة محاولة السيطرة على هذا الأمر من خلال بعض القوانين التي سنذكرها تباعا – قانون الطلاق الجديد ينتهي عقد الزواج بين الطرفين في ثلاث حالات هي الوفاة أو الخلع أو الطلاق

لابد أن يكون الزوج عاقلا وواعيا لما يقول لحظة النطق بلفظ الطلاق

الطلاق أو الرجعة فيه يتم من خلال الزوج وحده أباح القانون القيام بعمل توكيل في بعض الحالات على شرط أن مدة سريانه لا تتجاوز ال 60 يوما

كل الطلاق الشفوي يعتبر طلقة واحدة مهما تعديدة الطلقات إشارة أو لفظا من جانب الزوج

من الضروري أن يتم الاعتراف بالطلاق الشفوي من جانب الزوجين أمام جهة رسمية مثل المحكمة كي يتم الاعتراف به رسميا

من حق الزوجة أن تحصل على ثلاث طلقات في حالة الزواج مرة أخرى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما تفكرش في الطلاق .. 7 شروط أساسية لوقوع الطلاق بين الزوجين بقانون الأحوال الشخصية الجديد 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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