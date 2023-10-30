الشعب طاير من فرحته بأمر من السيسي زيادة في كل المرتبات من الشهر الجديد” .. زيادة ٦٠٠ جنيه وتبكير موعد نزول القبض بشهر نوفمبر!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الأخبار المتداولة على مدار اليومان الماضيين حول المرتبات للموظفين واصحاب المعاشات أيضا حيث أصبح هناك خبر انه سوف يتم تفكير موعد صرف القبض لشهر نوفمبر القادم والذي تداوله وسألتني المواطنين بكل الفئات وأصبح حديث الساعة ومحركات البحث لذلك سوف نقوم بسرد جميع التفاصيل الخاصة بهذا الخبر وخبر زيادة المرتبات والمعاشات أيضا في هذا المقال

قرار الزيادة المعيشية الجديدة ٦٠٠ جنيه وموعدها

انتشر على الفور خبر قرار صرف زيادة معيشية جديدة بأمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقدر الزيادة المالية ب ٦٠٠ جنيه لأصحاب المعاشات وذلك من ضمن جهوده وتفكير الحكومة المصرية في شؤون أصحاب المعاشات وصعوبة الحياة اليومية مع غلاء الأسعار المتزايد وعلى امل ان تكون هذه الزيادة تكفي حاجات المواطنين حيث سيكون نتيجتها عليهم بأثر رجعي وتظهر اختلاف ملحوظ وبسيط على امورهم المادية و الحياتية

حقيقة خبر تبكير موعد صرف قبض شهر نوفمبر

ومن ضمن الأخبار المنتشرة بالايام الماضية هو خبر تبكير موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر القادم وذلك ما قد أعلنت حقيقته وزارة المالية حيث قدم مصدر من الوزارة تصريح يخص هذا الخبر وقد نفى الخبر تماما وأوضح أن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر سوف يكون بنفس المعاد المخصص للصرف كل شهر وسيكون بداية من يوم ١ بشهر نوفمبر بدون اي تغيير وهذه محمد اشاعات