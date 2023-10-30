دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الزواج من أهم مراحل الحياة التي يمر بها الإنسان حيث شرعه الله عز وجل للبعد عن المحرمات وبناء الأسر وتكوين مجتمعات لتعمير الأرض، ولكن هناك بعض الأمور الغريبة منها تفضيل بعض النساء الزواج من جنسية مختلفة غير جنسيتها حيث سمحت المملكة العربية السعودية لأول مره في تاريخها بزواج بناتها من عدد من الجنسيات، لهذا دعونا نستعرض معكم هذه الجنسيات والسبب وراء بحث السعوديات عن الزواج من جنسيات أخرى وعدم الارتباط بأبناء السعودية.
السبب في بحث السعوديات عن جنسيات أخرى للزواج
صرحت إحدى الباحثات السعوديات التابعة لجامعة الملك سعود في منشور لها في أحدى الصحف السعودية أن المرأة السعودية لا تفضل الارتباط بالرجل السعودي لأسباب كثيرة منها عدم الاحساس بقيمتها ومكانتها معه حيث لا يشعرها بكيانها ولا يعطيها الاهتمام الكافي، بل أنه يعاملها كشئ من ضمن ممتلكاته الخاصة التي يمتلكها مثل السيارة أو قطع الأثاث في المنزل، ولكن ما تريده المرأة هو الاحساس بالحب والمشاركة في أمور حياتها الصغيرة قبل الكبيرة لذا تبحث معظم النساء السعوديات عن الزواج من جنسيات أخرى.
الجنسيات التي تفضل المرأة السعودية الزواج منها
تفضل السعوديات الارتباط بعدد من الجنسيات بخلاف أبناء جنسيتها منها التالي:
- يأتي في المركز الأول الرجل المصري حيث تفضل الزواج منه بسبب شهرته بالشهامة والرجولة إلى جانب اهتمامه بمشاعر المرأة واعطائها التقدير والاحترام الكافي لما يشعرها بكيانها ومكانتها المهمة في حياته.
- كما يعتبر الرجل اللبناني في المركز الثاني بسبب شهرته بكلامه المعسول ورقة مشاعره تجاة المرأة التي تجعلها دائماً تشعر بأنوثتها وجاذبيتها طوال الوقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “حظك حلو لو أنت منهم”.. السعوديات تبحث عن الزواج من 3 جنسيات فقط لا غير… تعرف على السبب الصادم وراء ذلك!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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