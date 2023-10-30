“حظك حلو لو أنت منهم”.. السعوديات تبحث عن الزواج من 3 جنسيات فقط لا غير… تعرف على السبب الصادم وراء ذلك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الزواج من أهم مراحل الحياة التي يمر بها الإنسان حيث شرعه الله عز وجل للبعد عن المحرمات وبناء الأسر وتكوين مجتمعات لتعمير الأرض، ولكن هناك بعض الأمور الغريبة منها تفضيل بعض النساء الزواج من جنسية مختلفة غير جنسيتها حيث سمحت المملكة العربية السعودية لأول مره في تاريخها بزواج بناتها من عدد من الجنسيات، لهذا دعونا نستعرض معكم هذه الجنسيات والسبب وراء بحث السعوديات عن الزواج من جنسيات أخرى وعدم الارتباط بأبناء السعودية.

السبب في بحث السعوديات عن جنسيات أخرى للزواج

صرحت إحدى الباحثات السعوديات التابعة لجامعة الملك سعود في منشور لها في أحدى الصحف السعودية أن المرأة السعودية لا تفضل الارتباط بالرجل السعودي لأسباب كثيرة منها عدم الاحساس بقيمتها ومكانتها معه حيث لا يشعرها بكيانها ولا يعطيها الاهتمام الكافي، بل أنه يعاملها كشئ من ضمن ممتلكاته الخاصة التي يمتلكها مثل السيارة أو قطع الأثاث في المنزل، ولكن ما تريده المرأة هو الاحساس بالحب والمشاركة في أمور حياتها الصغيرة قبل الكبيرة لذا تبحث معظم النساء السعوديات عن الزواج من جنسيات أخرى.

الجنسيات التي تفضل المرأة السعودية الزواج منها

تفضل السعوديات الارتباط بعدد من الجنسيات بخلاف أبناء جنسيتها منها التالي: