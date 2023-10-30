“ارخص عربية في مصر ب ٢٥٠٠٠ جنيه بس” .. سيارة هايونداي بدون مقدم وقسط على سنوات طويلة بادر بالحصول عليها!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعمل الحكومة المصرية بكل مؤسساتها على إراحة المواطن المصري وسط الغلاء الذي يجتاح كل السلع الهامة والمرفهة ولأن امتلاك سيارة أصبح هام وليس رفاهية الآن أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق مبادرة بالتعاون مع شركة ايتامكو التوكيل الرسمي الوحيد بمصر لشركة هايونداي عن طرح سيارة جديدة النترا سيدان اتش دي والتي تتميز بالعديد من الصفات والمميزات وأهمها انها سوف تكون بلا مقدم وتقسيط على سنوات

شراء سيارة هايونداي النترا بدون مقدم

أعلنت الحكومة المصرية عن مشاركتها لشركة ايتامكو للاعلان عن بدء إطلاق حملة جديدة يتم طرح قيها عدد كبير من سيارات النترا هايونداي والتي توكيلها الرسمي بمصر هي شركة ايتامكو العالمية فهذه السيارة من أفضل السيارات الموجودة بسوق السيارات الآن لما تتميز به من مواصفات بجانب جميع موديلات السيدان فتمتلك شكل خارجي مميز يجذب العين وداخليا تتمتع بالكثير من المواصفات للعالمية والجودة العالمية أيضا

كافة التفاصيل للحصول على سيارة هايونداي النترا بدون مقدم

تم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه الحملة وكيفية الحصول على سيارة هايونداي النترا الجديدة بدون مقدم حيث تصل فترة سداد ثمن السيارة إلى عشرة سنوات ببعض الشروط التي يجب توافرها وأهمها أن يكون المواطن الذي يرغب في شراء السيارة أن يكون مسكنه بالمحافظة التي تتوافر بها مبادرة إحلال وتجديد وان يكون عمر الشخص لا يقل عن سن الخمس وعشرون عاما ليستطيع تقسيطها وبدون مقدم