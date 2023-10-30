“عيشتكوا ارتاحت يا بتوع المعاشات وكل يومين زيادة شكل” .. زيادة جديدة لأصحاب المعاشات بقرار عاجل من هيئة المعاشات والتأمينات لشهر ١١!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتطلع أصحاب المعاشات دائمًا إلى متابعة آخر المستجدات، ونحن هنا لنقدم للموظفين الذين دخلوا مرحلة التقاعد أو الحصول على المعاش أخبارًا سارة. في يوليو الماضي، أعلنت الحكومة عن زيادة هامة في المعاشات، ولقد تم تنفيذ تلك الزيادة بنجاح. والآن، بفضل موافقة السيد الدكتور جمال الدين عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يسرنا أن نعلن عن مجموعة من القرارات التي ستعود بالفائدة على المواطنين. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، ندعوكم لمتابعتنا في هذا المقال.

كافة التفاصيل الخاصة بقرار زيادة المعاشات للشهر القادم

أثنى الرئيس جمال الدين عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على توجيهات الرئيس السيسي بزيادة استثنائية في المعاشات خلال الوقت الراهن، مع تعزيز معاشات تكافل وكرامة، ومن بين الإجراءات التي أُتخذت، تم رفع الحد الأدنى للرواتب لجميع موظفي القطاعين العام والخاص. وبناءً على ذلك، سيتلقى العمال زيادة تقدر بحوالي 600 جنيه تنفيذًا لهذا القرار اعتبارًا من شهر أكتوبر في العام الحالي.

اسهل وأسرع طريقة للاستعلام عن مبلغ المعاش الخاص بك

يُمكنك الاستعلام عن قيمة معاشك بسهولة عبر زيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. قم بإدخال اسم المستخدم “أصحاب المعاشات” وكلمة المرور الخاصة بك. بعد تسجيل الدخول، ستتمكن من الاستعلام عن قيمة معاشك بالاسم بكل يسر وسهولة. إنها طريقة موثوقة للحصول على معلومات حول معاشك.