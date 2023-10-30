كل دا نايمين على ودانا وبنسأل فاتورة الكهربا بتيجي ١٠٠٠ جنيه ليه” .. جهاز تحذر الحكومة من امتلاكه والا التعرض للمسائلة القانونية والحبس!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الأجهزة المنزلية التي تشكل خطرًا قانونيًا على حياة الأفراد دون علمهم. يوجد العديد من الأشخاص الذين يمتلكون مجموعة من الأجهزة المنزلية وغالبًا ما يجهلون تمامًا مدى خطورتها والقيود القانونية المفروضة عليها. من الضروري على الجميع أن يكونوا حذرين في هذا الصدد. الجهات المختصة أكدت وجود عقوبات صارمة تنتظر أي مواطن يُثبت استخدامه لأجهزة معينة في أنشطة تتعلق بتقوية الشبكات. تُذكر هذه العقوبات قد تصل إلى مبالغ تفوق 100 ألف جنيه مصري. يجب أيضًا أن نشير إلى أن تلك العقوبات ستُفرض على من يقوم بشراء تلك الأجهزة، أو يتاجر بها، أو يصنعها ويتاجر بها. على الناس أيضًا أن يعلموا أنه يُسمح باستخدام الأجهزة اللاسلكية التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الاتصالات وشركات الاتصالات المعنية.

أجهزة خطيرة تحذر شركة الاتصالات من امتلاكها لتجنب الحبس

أعلنت شركات الاتصالات بوضوح عن تبنيها موقفًا حازمًا فيما يتعلق بجهزة تعزيز الإشارة غير المرخصة. وفي هذا السياق، تنص المادة رقم 44 من قانون العقوبات على فرض غرامة مالية تتراوح بين 50,000 و100,000 جنيه مصري على أي شخص يستخدم أو يقوم بتصنيع أو تداول هذه الأجهزة بطرق غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، شددت الشركة القابضة للكهرباء على ضرورة الامتناع عن استخدام هذه الأجهزة، مما يبرز خطورة تجاوز الأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا القطاع.

تحذير شركة الكهرباء وشركة الاتصالات من بعض الأجهزة الكهربائية

أوضحت شركة الكهرباء ضرورة توخي الحذر في استخدام بعض الأجهزة الكهربائية التي يجب تجنبها بشدة. وجدير بالذكر أن هذه الأجهزة تُشكل مصدرًا رئيسيًا لاستهلاك الكهرباء الزائد، مما يمكن أن يتسبب في زيادة فاتورة الكهرباء إلى مبالغ تصل إلى 600 جنيه مصري. بالإضافة إلى ذلك، سيضطر المشتركون في النظام مسبق الدفع إلى إعادة شحن بطاقاتهم يوميًا نظرًا لاستنزاف هذه الأجهزة العديد من الوحدات الكهربائية.