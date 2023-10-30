دوت الخليج - كتب احمد صلاح - علامات تدل على اقتراب إصابتك بنوبة قلبية.،، تعرف عليها.,
تعتبر النوبات القلبية من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة في العالم. ومايعرفه الكثيرون أنها تحدث بشكل مفاجئ، لكن في الحقيقة توجد بعض العلامات التي تُنذر بها، وهذه أبرزها. وفقاً لما ورد في مجلة لها.
آ 1 ضيق التنفس:
وهو ينتج من عدم قدرة القلب على ضخ الدم إلى الجسم بطريقة طبيعية. ما يسبب نقصاً في الأوكسيجين وصعوبة في التنفس.
2 حرقة المعدة:
آ من الممكن أن تكون من الأسباب الدالة على قرب الإصابة بنوبة قلبية.
3 ألم الصدر:آ
ويعتبر هذا أمراً طبيعياً، ويكون الألم في هذه الحالة حاداً ويصاحبه شعوره بالضغط الثقيل.
4 التعرّق الزائد:
آ قد يكون من العلامات الدالة على قرب حدوث النوبة في حال ترافق مع ألم في الصدر. وغالباً ما يكون العرق بارداً بحسب ما يصفه الكثيرون.
5 التقيؤ:آ
يمكن أن يدعو إلى القلق في حال ترافق مع الشعور بألم الصدر وضيق التنفس. وقد ينجم هذا عن تلف في عضلة القلب.
6 ألم الذراع:
آ هو من الأعراض الشائعة أيضاً والدالة على حدوث نوبة قلبية. ويكون غالباً على شكل ثقل مع الألم.
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