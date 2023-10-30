“ازاي عايشين كل دا ومانعرفش”.. عقب الفلفل كنز أغلى من الذهب تعالي أقولك ممكن تستفيدي منه في ايه.. مستحيل ترمية تاني!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الفلفل من أكثر الخضروات التي تستعملها ربات المنازل في الطهي، وذلك لإنه يدخل في الكثير من الأكلات لطعمه ونكهته اللذيذة ومن أجل هذا تحرص دائماً ربات البيوت على التخلص من الأجزاء التي لا تحتاجها منه، وهذا دون معرفة مدى الفوائد الصحية التي تحتوي عليها عقب الفلفل فهو كنز من الفوائد والإستخدمات سوف نستعرض لكم ذلك بالتفاصيل خلال السطور القادمة.
عقب الفلفل كنز اغلي من الذهب .. تعرفي علي طريقة إستخدامه
يحتوي الفلفل علي الكثير من الفوائد للجسم وايضا تحتوي الأجزاء الزائدة من الفلفل الأخضر على كلًا من فيتامين ب وفيتامين ج، وبها أيضًا الكثير من المعادن الصحية مثل الزنك والكالسيوم والمغنيسيوم، ويوجد الكثير من الأشياء العملية لتلك الفلافل الخضراء،والحصول علي جسم مثالي يمكنك إستخدام عقب الفلفل فهيا تساعد علي إنقاص الوزن بهذه الطريقة التي سوف نستعرضها لكم خلال السطور القادمة.
كيفية إستخدام عقب الفلفل للحصول علي جسم مثالي
- عليك آحضار كمية مناسبة من الفلفل الأخضر.
- غلي كمية قليلة من الماء مع الحفاظ على درجة حرارة مرتفعة.
- وضع معلقة كبيرة من الكمون.
- وفي وعاء وسط الحجم نقوم بتجميع الفلفل الأخضر.
- نضع بذور الكمون مع بذور الفلفل، ونخلطهم جيدًا.
- ونترك المزيج لمدة يوم كامل، وهذا بهدف الاستفادة من كافة عناصره.
- ثم يتم تناول هذا المشروب كل يوم صباحًا، وجعله وجبة الإفطار الصباحية ،وسوف تحصلين علي جسم مثالي.
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