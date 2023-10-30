دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وداعا للمصيدة والسموم..نباتات جبارة من الطبيعة تطرد الفئران وتمنعها من الاقتراب من المنزل نهائيًا,

نباتات خارقة تطرد الفئران: إنّ الفئران قوارض يخشاها الجميع ويمكن أن تصبح آفة حقيقيّة تجتاح المنزل. إن كان منزلكم هدفاً لهذه القوارض المؤذية، فلا تقلقوا إذ سنقدّم لكم نبتتين طاردتين تُبعدان الفئران عنه. ستتخلصون منها وتبعدونها بالتأكيد!ما هي النباتات التي تُبعد الفئران؟ اكتشفوا الروائح التي تطرد الفئران من المنزل

يمكن لبعض الروائح أن تنفّر الفئران، لاسيّما روائح النباتات التي تشكّل بديلاً جيداً عن المواد السامة الخطرة على البيئة. لحماية المنزل من هذه القوارض، اكتشفوا هذه النباتات الفعّالة ضدها والتي يمكنكم أن تزرعوها على الشرفة أو أن تضعوها في الأماكن التي يُحتمل أن تدخل الفئران منها إلى المنزل.

1. اللافندر أو الخزامى

إنّ الخزامى شجيرة دائمة الخضرة وذات أزهار معمّرة. وهذه النبتة مرغوبة بسبب أزهارها الزكيّة الرائحة وأوراقها العطرية. تستخدم في الطهي أو لتخفيف الضغط النفسي والقلق كما أنها مثاليّة لطرد الفئران! فهذه القوارض التي تغزو المنزل وتجتاحه لا تحب رائحتها القوية.

يمكنكم أن تزرعوا هذه النبتة ذات العطر القوي الذي تخشاه الفئران في الحديقة أو في أصص. يسهل الاعتناء بهذه النبتة العطرية إلا أنّ لديها بعض النزوات.

لا تحتمل الخزامى فائض الرطوبة. ولهذه الغاية، اختاروا أصصاً من صلصال تحتوي على ثقوب لتصريف الماء.

اختاروا تربة قادرة على تصريف المياه وغير ثقيلة. ضعوا الأصيص في مكان معرّض لأشعة الشمس إذ تحتاج نبتة اللافندر من 6 إلى 8 ساعات من الشمس فالظل يحدّ من نموّها ويخفف من عطرها.

قوموا بريّ النبتة عندما تصبح تربتها شبه جافة. يجب ألا تبقى الجذور رطبة وإلا ستتعفن وتتلف.

يمكنكم أيضاً أن تملأوا أكياساً صغيرة بالخزامى المجففة وتضعوها في أماكن مرور الفئران. إذا كنتم تفضّلون الزيوت العطرية، فيمكنكم أن ترشّوا زيت الخزامى العطري الممزوج بالماء، حول المنزل.

2. الأوكاليبتوس

إنها شجرة متعددة المنافع، فهي مثاليّة للتخلّص من الروائح الكريهة ويمكن استعمالها لطرد الفئران فهذه القوارض لا تحب رائحتها.

ذوبوا ملعقتين صغيرتين من زيت الأوكاليبتوس العطري في كوب من الماء وأضيفوا بضع نقاط من سائل الجلي (سائل غسل الصحون)

رشوا المزيج حول المنزل وفي الداخل أيضاً، لاسيّما حول الشقوق أو الثقوب في الجدران ومصارف المياه.

كما يمكنكم أن تزرعوا الأوكالبتوس وأن تقصوا بضع أوراق منها لتوزّعوها في الأماكن التي قد تزورها الفئران.

هاتان النبتتان ليستا الوحيدتين القادرتين على طرد الفئران وحتى الجرذان. يمكنكم أن تستخدموا نباتات عطريّة أخرى مثل الغار، السذاب الشديد الرائحة أو القصعين.