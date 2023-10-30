“احمي أطفالك من هذا السم القاتل”.. تصريحات هامة يكشفها عالم شهير عن “خطر تناول الموز” … تجنب تناول هذا النوع نهائياً!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الموز من أكثر الفواكة المحببة لدي الصغار والكبار لما يمتاز به من طعم لذيذ ومذاق رائع يفضله الجميع، كما أن له قيمة غذائية عالية لما يحتويه من نسبة كبيرة من المعادن والفيتامينات أهمها البوتاسيوم إلى جانب أنه مصدر هائل للطاقة مما يجعله عنصر أساسي في جميع الأنظمة الغذائية للرياضيين المحترفين، ولكن ما لا يعلمه الكثيرين أن الموز يمكن أن يكون ضاراً في بعض الأحيان ويشكل خطر شديد على صحة الإنسان وهذا ما سوف نستعرضه معكم الآن خلال السطور القليلة القادمة.

العلماء يكشفون عن خطر تناول الموز

صرح العالمان جيان ساوتيان وليأو حيه الباحثان في جامعة بكين للملاحة الجوية والفضائية عن وجد خطر بالغ لتناول الموز قد يهدد صحة الإنسان، والسبب في ذلك وجود عنصر مشع في الموز يتسبب في ضرر على صحة الجسم والأعضاء الداخلية، واشاروا كذلك أن الموز يحتوي على المعادن الهامة مثل البوتاسيوم الذي يعد من العناصر المفيدة لجسم الإنسان ولكن أيضاً هناك مادة البوتاسيوم – 40 وهي مادة مشعة والتي تؤثر بالسلب علي الإنسان.

خطر تناول الموز

ما لا شك فيه أن الموز من أكثر الفواكة المفيدة والمغذية لصحة الجسم والبشرة وكذلك الشعر لما يتضمنه من عناصر غذائية هامة وصحية تمد الجسم بالطاقة والنشاط البدني اللازم، ولكن يجب التنويه أيضاً عن وجود نسبة ضئيلة للغاية من المواد الضارة كما ذكرنا في السابق وهي مصدر الإشعاع الذي لا يتعدى 0,0778 ميكروسيفرت عند تناول ثمرة موز واحدة.