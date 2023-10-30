“خطر قاتل يهدد حياتك وحياة أسرتك”.. تسمم عائلة بأكملها بسبب “طهي البطاطس” بهذه الطريقة الشائعة.. خد بالك قبل فوات الأوان!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات المحببة لدى الصغار والكبار لما تتميز به من طعم لذيذ ومذاق رائع يفضله الجميع حيث تتنوع طرق الطهي الشهية والمختلفة عند إعداد البطاطس، ولكن قد يحدث بعض الأخطاء الخطيرة التي قد تلحق الأذى بالصحة وتضر بأفراد الأسرة في حالة طهيها بطريقة خاطئة، لهذا دعونا نستعرض معكم هذه الأخطاء وكيفية تجنبها حفاظاً على الصحة خلال السطور القليلة القادمة.

أحذر هذه الطريقة الخاطئة في طهي البطاطس

من الضروري عند طهي البطاطس اختيار الأنواع الجيدة، فهناك العديد من ربات البيوت التي قد ترتكب الأخطاء الشائعة منها طهي البطاطس ذات اللون الأخضر والتي تشكل خطر بالغ على صحة الإنسان، بل يجب التخلص من تلك البطاطس فوراً لأن اللون الأخضر دليل على فسادها وعدم صلاحيتها لما تحتويه من سم قاتل، كما ينصح دائماً بتجفيف البطاطس جيداً عند تخزينها حيث أن البيئة الرطبة تساعد على نمو الفطريات وحدوث تعفن مما يجعلها خطر بالغ على صحة جميع أفراد الأسرة.

أنواع البطاطس المختلفة

هناك العديد من أنواع البطاطس التي يمكن طهيها منها التالي: