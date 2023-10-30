دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات المحببة لدى الصغار والكبار لما تتميز به من طعم لذيذ ومذاق رائع يفضله الجميع حيث تتنوع طرق الطهي الشهية والمختلفة عند إعداد البطاطس، ولكن قد يحدث بعض الأخطاء الخطيرة التي قد تلحق الأذى بالصحة وتضر بأفراد الأسرة في حالة طهيها بطريقة خاطئة، لهذا دعونا نستعرض معكم هذه الأخطاء وكيفية تجنبها حفاظاً على الصحة خلال السطور القليلة القادمة.
أحذر هذه الطريقة الخاطئة في طهي البطاطس
من الضروري عند طهي البطاطس اختيار الأنواع الجيدة، فهناك العديد من ربات البيوت التي قد ترتكب الأخطاء الشائعة منها طهي البطاطس ذات اللون الأخضر والتي تشكل خطر بالغ على صحة الإنسان، بل يجب التخلص من تلك البطاطس فوراً لأن اللون الأخضر دليل على فسادها وعدم صلاحيتها لما تحتويه من سم قاتل، كما ينصح دائماً بتجفيف البطاطس جيداً عند تخزينها حيث أن البيئة الرطبة تساعد على نمو الفطريات وحدوث تعفن مما يجعلها خطر بالغ على صحة جميع أفراد الأسرة.
أنواع البطاطس المختلفة
هناك العديد من أنواع البطاطس التي يمكن طهيها منها التالي:
- البطاطس الحلوة والتي تتميز باللون الأبيض والأصفر والبرتقالي، كما أنها غنية بالقيمة الغذائية العالية.
- البطاطس البنية والتي تمتاز بقشرة بنية ولحمها من الداخل باللون الأبيض، كما أن سطحها خشن وغير مستو وتحتوي على نسبة كبيرة من النشا بينما نسبة الماء قليلة لهذا يعتبر مناسب للقلي والطهي معاً.
- البطاطس ذات القشرة الصفراء مناسبة للسلق والطهي حيث لها طعم يشبة الزبدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “خطر قاتل يهدد حياتك وحياة أسرتك”.. تسمم عائلة بأكملها بسبب “طهي البطاطس” بهذه الطريقة الشائعة.. خد بالك قبل فوات الأوان!!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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