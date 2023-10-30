دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مكون طبيعي جبار ينبت الشعر حتى لو كان أصلع يوقف التساقط وينموالشعر في كل الفراغات !,

تساقط الشعر والصلع من المشاكل التي يواجهها الكثير وذلك أما بسبب العوامل الوراثية أو بسبب عامل داخلية من الجسم مثل فقر الدم ونقص حاد في بعض الفيتامنيات المعينة المهمة للشعر ، ولذلك يجب معرفة سبب التساقط وعلاجه قبل البدء في استخدام أي مكون لنمو الشعر مرة أخري ، وهناك العديد من الطرق الطبيعية التي تساعد بشكل فعال في نمو الشعر وتقليل تساقطة والتخلص من فراغات الشعر والصلع ومنها وصفة الثوم مع القرنفل ، وخلال السطور التالية سنوضح طريقة استخدام الثوم مع القرنفل في البيت لإعادة نمو الشعر مرة أخري كيفية استخدام خليط القرنفل مع الثوم لنمو فراغات الشعر وزيادة طول الشعر القرنفل مع الثوم عبارة عن وصفة مليئة بالفيتامنيات والعناصر والتي تعمل على تعزيز عملية نمو الشعر ويحتوي الخليط على مواد قوية تساعد في علاج قشور الشعر والتخلص من أي حشرات في فروة الرأس .

وتعمل الوصفة على تقوية الشعر ضد التساقط ويعالج الصلع الوراثييتم فرم فصين من الثوم ويوضع عليهم معلقة بودرة قرنفل .

2 ، يوضع على الخليط معلقتين زيت زيتون ويقلب كل منهم معا ويوضع الخليط على النار ليسخن لدرجة يمكن تحملها على فروة الرأس

3. يتم تقسيم الشعر أجزاء متعددة ويوضع على الشعر بحيث يتغلل في مسام الشعر ، وبعد ذلك يتم لف الشعر بشكل جيد بكيس بلاستيك ويوضع عليه فوطة بها ماء ساخن

4. بعد أربع ساعات يتم شطف الشعر من الوصفة . ماهي أهم الخطوات التي يمكن اتباعها لزيادة معدل نمو الشعر وزيادة طوله التخلص من أطراف الشعر المنقسمة حيث أن تقصف الشعر من أكثر العوامل التي تسبب عدم زيادة طول الشعر ، ولذلك من المفضل فص بضع سنتيمترات من الشعر كل ثلاث أشهر •تطويل الشعر باستخدام خلطة جبارة في المنزل باستخدام الأسبرين قومي أولا بطحن حبتان من الأسبرين ثم قومي بإضافة ملعقة من زيت الزيتون مع بيضة واحدة ثم قومي بمزج المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على الشعر سوف تلاحظين الفرق بنفسك حلال أيام حيث يعمل على تطويل الشعر بسرعة الصاروخ أكثر من مره ويعتبر من أفضل الطرق المستخدمه في تطويل الشعر وتكثيفة بسرعة جنونية حيث يمكن استخدام هذه الطريقة مره واحدة أسبوعيا كما يمكن استخدام طريقة أخري لتطويل الشعر عن طريق وضع ملعقة من الويازيغ مع ملعقتين من زيت الزيتون مع صفار بيضة كاملة ثم قومي بتدليك الشعر بهذا القناع الرهيب شوف تلاحظين الفرق بنفسك حلال أيام طول وكثافة وجمال شعرك من أول استخدام .

خليط طبيعي جبار ينبت الشعر حتى لو كان أصلع يوقف التساقط وينموالشعر في كل الفراغات !