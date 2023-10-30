«لن تخطر على بالك»… تاجر فراخ يبين عملية الغش في بيع الأوراك والبانيه والدجاج مش هتصدق بيعملوا إيه!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت أساليب الاحتيال على نطاق واسع، خاصة في بيع الدواجن مثل الدجاج، خاصة عندما يتم بيعها بأجزاء فردية. في حالة معينة، كشف تاجر دواجن يدعى أشرف مصطفى أبو مصطفى عن طريقة احتيال رئيسية في بيع أرجل الدجاج وغيرها من أجزاء الدواجن. ظهر التاجر في مقطع فيديو على صفحته الرسمية على تطبيق فيسبوك، حيث شرح لأحد عملائه كيفية الغش في عملية بيع أفخاذ الدجاج والبانيه أيضًا، مما يرفع سعر بيع ساق دجاجة واحدة بحوالي 5 جنيهات.

في الفيديو شرح التاجر كيفية زيادة سعر الفخذ الأول على الميزان إلى حوالي 15 جنيهًا و20 قرشًا، ثم قام بإظهار حيلة احتيالية بغسل الفخذ بالماء كما لو كان يقوم بغسله عادياً، مما أدى إلى زيادة سعره إلى 20 جنيهًا و60 قرشًا، وبالتالي زيادة السعر بمقدار 5 جنيهات بهذه الحركة البسيطة.

بالإضافة إلى ذلك ظهر التاجر في مقطع فيديو آخر يكشف عن نفس التقنيات الاحتيالية المستخدمة في بيع أرجل الدجاج، والحمام، والكتاكيت، والأرانب، وبط الديك الرومي. وقام بتكرار طريقة الاحتيال المستخدمة في بيع الأرجل وأرجل الدجاج ومنتجات الدواجن المماثلة.

وفي رد على تعليقات المتشككين، دافع التاجر عن توضيحاته، مؤكدًا أنه لم يستبدل الفخذ الدجاجي وطالب المتشككين بمشاهدة الفيديو كاملاً. وأكد معلق آخر، مدعيًا أنه خبير في إنتاج الدواجن، صحة توضيحات التاجر، مشيرًا إلى أن مثل هذه الممارسات الاحتيالية تحدث، بما في ذلك غمر الدواجن في الماء لساعات طويلة.