دوت الخليج - كتب احمد صلاح - رجل اعمال سعودي شهير يتزوج من فنانة مصريه فائقه الجمال بمهر كبير جدا وقصر فاخر.،,

كانت تعشق في طفولتها الرسم والإمساك بالفرشاة, وتجسيد بعض المناظر الطبيعية, وكانت تحلم أن تكون مهندسة ديكور وفنانة تشكيلية, وبالفعل ذهبت إلى مبنى التليفزيون لتعرض لوحاتها في برنامج أطفال, لكن التقطتها أعين مساعد مخرج, فأسند إليها بطولة برنامج للأطفال وهي الفترة التي سبقت دخولها الإعلانات.

حازت على حب و إعجاب الكثير من متابعيها حيث كانوا يتابعونها بشغف أعمالها. وهي أيضا شخصية مثيرة للجدل وتلاحقها الشائعات دائمة مثيرة في غيابها وحضورها. ورغم أن سنوات اعتزالها للتمثيل اقتربت من ربع قرن تقريبا، إلا أن الجمهور مازال يهتم بقراءة كل ما يكتب عنها، ويبحث عن أحدث ظهور لها، شاركت في بطولة عدة مسلسلات تليفزيونية ومسرحيات، حققت نجائا كبيرا وقت عرضها وكانت شاهدة على ميلاد نجمة تزداد بريقا في كل عمل.

إنها الفنانة جيهان نصر. هي جيهان نصر عيسي محمد الشهيرة بالاسم الفني جيهان نصر، ولدت في الحادي عشر من شهر مايو عام 1972، حصلت علي بكالوريوس رياض الأطفال، ومنذ طفولتها كان لها مواهب عديدة تدفعها نحو عالم الفن والشهرة.

فقد كانت تحب الغناء والرقص والإستعراض وتقليد أهلها، وهو ما ترجمته إلى حقيقة بمجرد تخرجها، حيث بدأت كموديل في مجال الإعلانات الأشهر السلع التجارية، وبمجرد ظهورها علي الشاشة في فترة التسعينات نالت قبولا واسعا من قبل العاملين في الوسط الفني والجمهور تنبأ لها الكثيرون بأن تكون خليفة النجمة شريهان لما تملكه من قدرات فنية متنوعة وجمال وجاذبية أهلاها لأن تخترق المجال الفني بلسهولة.

ولم يقتصر عطاء الشربتلي لهذا الحد, بل أرسل لوالديها وأشقائها حوالي 100ألف دولار, فقررت الفنانة ترك كل شئ وما حققته من نجاح وشهرة متمسكة به وبقصة الحّب التي جمعت بينهما. وقد كثرت الشائعات حول اشتراط الشربتلي على الفنانة حينما تقدم لها باعتزال الفن وارتداء الحجاب, ففضلت حياة الاستقرار والبعد عن الأضواء لتكون مع شريكها

من هو الملياردير السعودي الذي فاز بقلب فنانة مصرية مقابل مهر 18 مليون دولار وقصر فاخر في هذه دوله

رجل اعمال سعودي شهير يتزوج من فنانة مصريه فاتنه الجمال بمهر 18مليون دولار وقصر فاخر .. شاهد الصور

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