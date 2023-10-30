“ادينا حذرناك بسببه”.. قرار هام من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة بشأن العداد.. اعرف التفاصيل كاملة دلوقتي!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - منذ عام 2014، مر قطاع الطاقة الكهربائية بتحديات كبيرة، وفي مقدمتها زيادة الطلب على الكهرباء، لكن لا تزال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تصمد بإرادة قوية ورؤية سياسية مميزة لتجاوز تلك الصعوبات، وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على نجاح الوزارة في تعزيز بنية شبكات الكهرباء، وتحسينها بشكل ملحوظ، على الرغم من التحديات، تم تطوير البنية التحتية بجدارة، مما أدى إلى تحسين كفاءة نقل وتوزيع الكهرباء.

كيفية تحويل عداد الكهرباء التقليدي إلى عداد مسبوق الدفع

للمواطنين الذين يملكون عدادات كهربائية تقليدية، هناك خطوة مهمة يمكنهم اتخاذها لتحسين تجربتهم مع استهلاك الكهرباء، يمكنكم تحويل عدادكم التقليدي إلى عداد مسبوق الدفع بسهولة تامة:

1. ابحثوا عن شركة توزيع كهرباء قريبة من منزلكم.

2. احضروا هويتكم الشخصية واملأوا الاستمارة المطلوبة لتقديم طلب التحويل.

3. يمكنكم أيضاً تقديم الطلب عبر منصات الخدمات الإلكترونية المخصصة للكهرباء.

تحويل العدادات القديمة إلى عدادات مسبوقة الدفع

مع تطور التكنولوجيا، أصبحت محطات الكهرباء تعتمد على تقنيات حديثة تساهم في زيادة الكفاءة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للكهرباء، تعتمد هذه المحطات على استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بكفاءة استثنائية.

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دائماً إلى تطوير وتحسين محطات الكهرباء، تبلغ قدرة كل محطة حوالي 4800 ميجاوات، مما يساهم في تلبية احتياجات مصر المتزايدة للكهرباء، هذه القدرة الكبيرة ساهمت أيضاً في توسيع الشبكات الكهربائية لتشمل دول المنطقة.

بفضل الجهود المستمرة والتطور التكنولوجي، يتجه قطاع الكهرباء نحو مستقبل أكثر إشراقاً، يستمر العمل على تحسين بنية الشبكات وتطوير محطات الكهرباء لتلبية احتياجات المجتمع وتوفير خدمة مستدامة وفعّالة.