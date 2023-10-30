«وصفة متخطرش على بال العفريت» … وصفة القرنفل الجهنمية للتخلص من الشعر الابيض هترجعي 20 سنة بالزمن لورا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القرنفل هو نوع من التوابل الشهيرة والمعروفة بنكهتها القوية والمميزة يتميز القرنفل بأصله من شجرة القرنفل المعمرة، وهو متاح على شكل براعم زهور القرنفل التي تتميز بلونها البني وشكلها الدقيق، يعتبر القرنفل واحدًا من أقدم التوابل المعروفة للإنسان، وكان يستخدم في العديد من الثقافات على مر العصور تعتبر القرنفل مصدرًا غنيًا بالمركبات الكيميائية التي تمنحه نكهته وفوائده الصحية بالإضافة إلى استخدامه في الطهي كتوابل لتحسين نكهة الأطعمة ومضاعفة قوة النكهة، يمكن استخدام القرنفل أيضًا لأغراض طبية. وصفة القرنفل للتخلص من الشيب المكونات: زيت جوز الهند: 2-3 ملاعق كبيرة .

زيت القرنفل: 1-2 ملعقة صغيرة .

زيت الليمون: 1-2 ملعقة صغيرة. طريقة التحضير: امزج جميع المكونات في وعاء صغير. سخن هذا الزيت المختلط لبضع دقائق على نار خفيفة. لا تدع الزيت يغلي. اترك الزيت يبرد حتى يصبح دافئًا وليس ساخنًا. ضع الزيت الدافئ على فروة رأسك وشعرك، وافرك فروة الرأس بلطف لمدة 10-15 دقيقة. اترك الزيت على شعرك لمدة ساعة على الأقل، أو يمكنك تركه طوال الليل. بعد ذلك، اغسل شعرك جيدًا باستخدام شامبو مناسب. فوائد القرنفل للشعر تعزيز نمو الشعر: يُعتقد أن القرنفل يحفز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يزيد من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر ويساهم في تعزيز نمو الشعر .

منع تساقط الشعر: يمكن أن يساعد القرنفل في منع تساقط الشعر عن طريق تقوية الجذور وزيادة قوتها .

مكافحة قشرة الرأس: يُعتقد أن القرنفل له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد في الحد من ظهور قشرة الرأس وعلاجها .

تحسين مرونة الشعر: يمكن أن يساعد زيت القرنفل في تحسين مرونة الشعر وتقليل تكسره .

تنشيط فروة الرأس: يمكن استخدام القرنفل لتنشيط فروة الرأس وتحفيز أعصاب الجلد، مما يساعد في تحفيز نمو الشعر .

مكافحة القشرة: يعتقد البعض أن القرنفل يمكن أن يساهم في مكافحة القشرة وتهدئة الحكة.

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