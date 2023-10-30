«سر رائحة الفنادق».. طريقة تعطير الحمام وتنظيفه من الروائح الكريهة بمكونات سهلة واقتصادية ولا داعي لشراء المعطرات.؟!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنظيف الحمام بعد الاستخدام اليومي يعتبر أمرًا ضروريًا، حيث يعتبر الحمام مكانًا متعدد الاستخدامات ولا يمكن الاستغناء عنه. يجب العناية الخاصة بنظافته بسبب تعرضه المستمر للماء وتراكم الرسوب السوداء على جوانبه، مما يمكن أن يؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يتم تنظيفه بانتظام، قد يصبح غير صالح للاستخدام ويصبح مكمنًا لنقل الجراثيم والبكتيريا، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض. لذلك، يبحث الكثيرون عن طرق فعالة لتنظيف الحمام وتعطيره وجعل السيراميك لامعًا وخاليًا من البكتيريا.

طريقة تعطير الحمام وتنظيفه

يشعر أفراد الأسرة بالراحة عند دخول الحمام واستنشاق الرائحة النقية، ولكن عندما يكون الحمام غير نظيف، يصعب على أي شخص الدخول إليه. لذا يولي ربات البيوت اهتمامًا خاصًا بنظافة الحمام، خاصةً لأن هذه الغرفة غالبًا ما تكون صغيرة ومحددة الاستخدامات. إن الحفاظ على نظافتها أمر ضروري لصحة وراحة أفراد الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تعطير الحمام أمرًا مهمًا، خاصةً عند استقبال الضيوف، حيث يساهم في إضفاء شعور بالراحة والنظافة على المنزل. تتضمن طرق التنظيف والتعطير الآتي: