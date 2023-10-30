«سر رائحة الفنادق».. طريقة تعطير الحمام وتنظيفه من الروائح الكريهة بمكونات سهلة واقتصادية ولا داعي لشراء المعطرات.؟!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنظيف الحمام بعد الاستخدام اليومي يعتبر أمرًا ضروريًا، حيث يعتبر الحمام مكانًا متعدد الاستخدامات ولا يمكن الاستغناء عنه. يجب العناية الخاصة بنظافته بسبب تعرضه المستمر للماء وتراكم الرسوب السوداء على جوانبه، مما يمكن أن يؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يتم تنظيفه بانتظام، قد يصبح غير صالح للاستخدام ويصبح مكمنًا لنقل الجراثيم والبكتيريا، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض. لذلك، يبحث الكثيرون عن طرق فعالة لتنظيف الحمام وتعطيره وجعل السيراميك لامعًا وخاليًا من البكتيريا.
طريقة تعطير الحمام وتنظيفه
يشعر أفراد الأسرة بالراحة عند دخول الحمام واستنشاق الرائحة النقية، ولكن عندما يكون الحمام غير نظيف، يصعب على أي شخص الدخول إليه. لذا يولي ربات البيوت اهتمامًا خاصًا بنظافة الحمام، خاصةً لأن هذه الغرفة غالبًا ما تكون صغيرة ومحددة الاستخدامات. إن الحفاظ على نظافتها أمر ضروري لصحة وراحة أفراد الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تعطير الحمام أمرًا مهمًا، خاصةً عند استقبال الضيوف، حيث يساهم في إضفاء شعور بالراحة والنظافة على المنزل. تتضمن طرق التنظيف والتعطير الآتي:
- تنظيف الحمام من الرواسب السوداء والأوساخ يتطلب بداية عمل خليط ماء دافئ مع صودا الخبز وملح الليمون والخل الأبيض هذا الخليط فعّال لتنظيف جوانب سيراميك الحمام والأرضيات، حيث يمكنك مزج هذه المكونات وتوزيعها داخل الحمام اتركيها لمدة نصف ساعة تقريبًا، ثم استخدمي فرشاة الحمام لتدليك الأماكن الملوثة حتى تختفي الأوساخ بعد ذلك، اغسلي الحمام جيدًا بالماء وجفّفيه، وأخيرًا يمكنك تعطيره باستخدام المعطر المناسب لمنزلك.
- فيما يتعلق بتعطير الحمام والتخلص من الروائح الكريهة، يمكنك صنع معطر منزلي بنفسك ببساطة، اشتري معطر الملابس “داوني” وضع كمية مناسبة منه في زجاجة رذاذ وأضف بعض الماء إليه يمكنك استخدام هذا المزيج لتعطير الحمام بشكل يومي هذا الحلا الاقتصادي يناسب جميع الغرف المنزلية دون الحاجة إلى شراء معطرات جاهزة ومكلفة.
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