«مفيش حشره البق تاني»…3 نباتات تجعل بق الفراش يفر من منزلك نهائيا ودون عودة بطريقه طبيعية بدون مواد ضارة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بق الفراش هي إحدى أنواع الحشرات الشائعة التي يمكن أن تنتشر بسهولة في أي مكان، خاصة في الأماكن التي لا يدخلها الهواء أو الشمس، يقدم التقرير تفاصيل دقيقة حول أفضل الطرق لحماية المنزل من القراد وكيفية التخلص منه بسهولة، حيث تعتبر هذه الحشرات من أسرع الأنواع انتشارًا في المنازل.

للتخلص من البق يجب القيام بتنظيف دقيق للمنزل. هناك خطوات بسيطة يجب اتباعها للتخلص السريع من هؤلاء الطفيليات الانتشارية، يجب القيام بالتالي:

1. تنظيف وغسل جميع المراتب والشراشف والسجاد بعناية، يجب غلي وتعريض جميع الفراش لأشعة الشمس للقضاء الكامل على بق الفراش وتعقيم الفراش.

2. استخدام مكنسة كهربائية لإزالة الغبار المتراكم وتنظيف جميع مناطق المنزل، مع التأكد من عدم ترك أي بقايا البق.

3. بعد التنظيف، يُفضل تعقيم المنزل بالكامل باستخدام محلول ماء وديتول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن مسح المنزل بالماء والكلور، وخلال التنظيف، يُفضل رش المنزل بكمية مناسبة من الزيت الأساسي.

4. متابعة استخدام المطهرات والمواد المعقمة بانتظام، حيث يساعد رائحتها في إختناق البق والمساعدة في التخلص منه بسرعة.

استخدام الصودا الكربوناتية (البيكربونات الصوديوم):

الصودا الكربوناتية هي إحدى المكونات الفعالة ضد مجموعة من الحشرات، بما في ذلك البق، يمكن رشها في زوايا المنزل وعلى الأثاث لصد الحشرات بشكل آمن.