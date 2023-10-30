“سر الجمال والأناقة لنساء”.. كيفية تستخدمين القرنفل لتحسين صحتك وجمالك؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القرنفل: نبات.متعدد الاستخدامات،القرنفل هو نبات استوائي يتميز برائحته العطرية وطعمه الحار. يستخدم القرنفل في الطبخ كتوابل أو في صناعة الحلويات والمشروبات. ولكن هل تعلمين أن القرنفل له فوائد صحية وجمالية عديدة؟في هذا المقال، سنستعرض معك بعض طرق الاستفادة من القرنفل في حياتك اليومية، سواء كان على شكل حبوب أو بودرة أو زيت.

– للعناية بالأسنان واللثة: يمكنك مضغ حبة قرنفل أو وضع قطرة من زيت القرنفل على قطنة وتطبيقها على السن المؤلم أو المصاب بالتسوس. يساعد القرنفل على تخفيف الألم والالتهاب والتخلص من البكتيريا.

– لتحسين صحة الجهاز الهضمي: يمكنك شرب مغلي القرنفل مع الماء أو إضافته إلى شايك أو قهوتك. يساعد القرنفل على تحفيز الإفرازات الهضمية ومنع انتفاخ البطن والغازات والإمساك.

– لزيادة المناعة ومحاربة العدوى: يمكنك تناول مشروب من الحليب مع بودرة القرنفل والقرفة. يحتوي هذا المشروب على مضادات للأكسدة والالتهابات والجراثيم. كما أنه يساعد على تقوية العظام والأسنان والشعر.

– لتجميل البشرة والشعر: يمكنك استخدام زيت القرنفل كزيت تدليك للجسم أو كدهان للشعر. يساعد زيت القرنفل على تحسين دوران الدم وإزالة السموم من الجسم. كما أنه يغذي البشرة والشعر ويمنحهما لمعاناً وصحة.

– لتحسين الحياة الزوجية: يمكنك استخدام زيت القرنفل كدهان للأعضاء التناسلية قبل الجماع. يساعد زيت القرنفل على تأخير القذف عند الرجال وزيادة حساسية المهبل عند النساء. ولكن احذري من وضع الزيت على الأماكن الحساسة إذا كانت مجروحة أو مصابة بالحساسية. وتذكري أن تخففي الزيت بزيت آخر قبل الاستخدام.

– للاسترخاء والنوم: يمكنك مضغ حبة قرنفل أو شم رائحته قبل النوم. يساعد القرنفل على تهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر والقلق. كما أنه يساعد على النوم بشكل أسرع وأعمق.