«ياريتني جربته من زمان»..معجزة كريم ميبو هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الـ 70..حل لكل مشاكل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نظرًا لارتفاع تكلفة منتجات العناية بالبشرة، تلجأ العديد من النساء إلى الوصفات المنزلية للتخلص من مشاكل البشرة التي يعانين منها، تلك الوصفات لا تكلف الكثير وتكون فعّالة للغاية، إحدى المشكلات المزعجة للعديد من النساء هي ظهور مناطق داكنة على الجسم، مما يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس والحرج. اليوم، لدينا حلاً لهذه المشكلة باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، وستحققين نتائج مذهلة ستجعل الجميع يتساءل عن سر إشراق بشرتك وجمالها ووضوحها.

هذه الخلطة تساعد في التخلص من التسمير والبقع الداكنة على الجسم، دون الحاجة إلى شراء منتجات العناية بالبشرة المكلفة. لتحضير هذه الوصفة، ستحتاجين إلى بعض المكونات الميسورة التكلفة، وهي كما يلي:

1 ملعقة كبيرة من كريم ميبو.

2 ملاعق كبيرة من خميرة الجعة.

4 ملاعق كبيرة من عصير الخيار.

2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملاعق كبيرة من الحليب.

2 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي.

طريقة تحضير كريم ميبو لتفتيح البشرة:

1. ضعي الخميرة والحليب والماء الدافئ في قدر على النار حتى تذوب الخميرة تمامًا، ثم ارفعي الخليط عن النار واتركيه حتى يبرد تمامًا.

2. أضيفي كريم ميبو وزيت الزيتون والعسل والنشا إلى الخليط، وامزجي المكونات حتى تحصلي على خليط ناعم وكريمي.

3. انقلي الخليط إلى وعاء زجاجي نظيف وجاف واتركيه في الثلاجة حتى يتجمد.