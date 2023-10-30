«معلومة بمليون جنيه»..السر وراء وجود ثقب في أسفل القفل بجانب المفتاح..هتنصدم من السبب حاجة ولا في الخيال !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الفتحة الصغيرة التي نجدها في أسفل القفل تحمل فوائد كبيرة قد لا يعرفها الكثيرون، وربما يكون ذلك لأن هذه الفتحة لا تظهر بوضوح ويعد الكثيرون لا يلاحظونها، وهذا ما يجعلهم لا يعرفون شيئًا عن السبب وراء وجود هذه الفتحة في أسفل القفل، خاصةً أن هناك قلة من الناس يركزون على مثل هذه الأمور. ومن أجل مساعدتكم، سنكشف لكم السر الذي تم لأجله عمل هذه الفتحة في القفل.

الفتحة الصغيرة التي نراها في أسفل القفل لها فائدة كبيرة وأهمية قد لا يعرفها بعض الأشخاص والتى سوف نتعرف عليها من خلال المقال، بين أهمية وجود هذه الفتحة:

يمكن تزييت القفل من خلال هذه الفتحة باستخدام قطرات من الزيت المخصص.

إذا اندرس الماء داخل القفل، سيتسرب من خلال هذه الفتحة أو الفجوة الصغيرة في القفل، مما يحافظ على القفل ويمنع تكون الصدأ.

ما هي أبرز أنواع الأقفال وأهمية تصنيعها؟

من المؤكد أن الأقفال ضرورية في جميع المنازل والبيوت بدونها، يمكن أن يكون الجميع عرضة للسرقة أو فقدان أي شيء يُحتفظ به بدون إغلاق المكان بشكل صحيح، هذه هي مهمة الأقفال لحماية أي شيء يريد الناس حمايته والمحافظة عليه من السرقة، وهناك العديد من أنواع الأقفال، بما في ذلك: