دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يفضل الكثير من الشخاص تناول البطاطس سواء بجانب الوجبات مع الكاتشب او بطرق أخري،لذلك تحب الكثير من السيدات التنوع في طرق طبخها لطعمها اللذيذ ومع ذلك، يمكن أن تحدث أخطاء خطيرة أثناء طهي البطاطس تؤثر على الصحة وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم هذه الأخطاء ونقدم توجيهات حول كيفية تجنبها،لذا تابعو معنا.
توقفي عنها فورا .. احذري من طهي هذا النوع البطاطس
من الأمور التي لا تنتبه إليها الكثير من السيدات جودة إختيار نوع البطاطس ،ومن الأخطاء الشائعة أيضا هي استخدام البطاطس ذات اللون الأخضر ويجب التخلص الفوري من هذه البطاطس لأن اللون الأخضر يشير إلى فسادها وعدم صلاحيتها للتناول، فيمكن أن يكون تجاهل هذه الإشارة مؤذيًا وخطيرًا على الصحة،لذا لابد من التأكد من تجفيف البطاطس بشكل جيد قبل تخزينها، حيث يمكن للبطاطس الرطبة أن تشجع على نمو الفطريات عليها و هذا أمر ضروري، حيث يمكن لتناول البطاطس الملوثة بالعفن أو الفطريات أن يتسبب في حدوث تسمم فوري.
أنواع البطاطس الصالحة للإستخدام
- النوع المناسب للقلي والطهي وهو:
البطاطس البنية (أحمر-بني)، والتي تتميز بجلدها البني ولحمها الأبيض، وشكلها الممدود، والسطح الخشن وغير المستوي. تحتوي على محتوى نشا مرتفع ومحتوى ماء منخفض.
- البطاطس الحلوة فهي: معروفة بألوان دماغ متنوعة مثل الأصفر والأبيض والبرتقالي، وتحتوي على قيمة غذائية عالية.
- النوع المناسب للسلق والهرس فهو:
البطاطس ذات القشرة الصفراء (يو كون)، حيث يكون للجلد لون أصفر ولها طعم مشابه للزبدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “توقفي عنها فورا دي كارثة”… طهي البطاطس بهذه الطريقة الشائعة تسببت فى تسمم أسرة بأكملها .. خلي بالك وبلاش تعملي كدة .. هتموتي انتي والعيال !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.