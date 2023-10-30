“توقفي عنها فورا دي كارثة”… طهي البطاطس بهذه الطريقة الشائعة تسببت فى تسمم أسرة بأكملها .. خلي بالك وبلاش تعملي كدة .. هتموتي انتي والعيال !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يفضل الكثير من الشخاص تناول البطاطس سواء بجانب الوجبات مع الكاتشب او بطرق أخري،لذلك تحب الكثير من السيدات التنوع في طرق طبخها لطعمها اللذيذ ومع ذلك، يمكن أن تحدث أخطاء خطيرة أثناء طهي البطاطس تؤثر على الصحة وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم هذه الأخطاء ونقدم توجيهات حول كيفية تجنبها،لذا تابعو معنا.

توقفي عنها فورا .. احذري من طهي هذا النوع البطاطس

من الأمور التي لا تنتبه إليها الكثير من السيدات جودة إختيار نوع البطاطس ،ومن الأخطاء الشائعة أيضا هي استخدام البطاطس ذات اللون الأخضر ويجب التخلص الفوري من هذه البطاطس لأن اللون الأخضر يشير إلى فسادها وعدم صلاحيتها للتناول، فيمكن أن يكون تجاهل هذه الإشارة مؤذيًا وخطيرًا على الصحة،لذا لابد من التأكد من تجفيف البطاطس بشكل جيد قبل تخزينها، حيث يمكن للبطاطس الرطبة أن تشجع على نمو الفطريات عليها و هذا أمر ضروري، حيث يمكن لتناول البطاطس الملوثة بالعفن أو الفطريات أن يتسبب في حدوث تسمم فوري.

أنواع البطاطس الصالحة للإستخدام