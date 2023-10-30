دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الملح من الأشياء الهامه التي يكثر استخدامها بشكل متكرر من قبل سيدة المنزل في العديد من الأشياء، ولعل من أبرزها تحضير الطعام كما أن الملح يدخل في عمل الكثير من الوصفات والخلطات التي يهتم بها النساء وعادة ما يكون هناك الكثير من الوصفات والتجارب التي تشاركها النساء مع بعضها البعض ليستفيد غيرها من النساء الآخرين، وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم استخدامات مبتكره وجديده للملح يمكنكم الاستفادة منها في الحياة اليومية تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع. طرق طبيعية وفعالة لاستخدام الملح في منزلك القضاء على الحشرات، من المواد الفعالة التي يمكن أن تستخدم في القضاء على جميع أنواع الحشرات الزاحفة مثل النمل والصراصير هو الملح فقط كل ما عليكم القيام برش الملح الأبيض الخشن، في أماكن تواجد الحشرات وسوف يتم القضاء عليها على الفور.

تلميع الزجاج، قد يبدو الأمر غريبا بعض الشيء ولكن الملح يعتبر عنصر مثالي لتلميع الزجاج فقط كل ما عليكم القيام بإضافة ملعقة من الملح إلى كوب من الماء الساخن، ووضع هذا الخليط في بخاخ رشاش ورشة الزجاج ومن ثم تلميعه.

تقشير البشرة، لا يخفى الامر عليكم أيها النساء حيث أن الملح يعتبر من أكثر العناصر التي تستخدم في تقشير البشرة فقد كل ما عليكم القيام بالطحن الملح ويضاف إليه ملعقة من زيت الزيتون، يستخدم كمقشر طبيعي للبشرة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليست خرافات…لن تصدق ماذا يفعل رش الملح على باب المنزل من عجائب..إليك السر لأول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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