للأذكياء فقط.. هل يمكنك استخراج 7 كلمات مختلفة من كلمة برتقال؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نقدم لكم هذا اللغز الممتع والشيق الذي يعمل على تشغيل، فإذا كنتم من محبي التحديات الصعية التي تتطلب وضع من التفكير العميق والتركيز الشديد، فإن لغز اليوم سيناسبكم تمامًا، فإنه ليس فقط مسليًا للجميع ولكنه أيضًا يمكن أن يكون استثمارًا مفيدًا لوقت فراغكم و سيساعدكم على تنمية مهارات عقلكم وتحفيز تفكيركم بشكل دائم وإذا كنتم مستعدين لمحاولة حل اللغز اليوم، فلنبدأ الأن.

اللغز

هل يمكنك استخراج 3 كلمات مختلفة من كلمة “برتقال”؟

حل اللغز:

نعم، تمكنا من حل اللغز واستخرجنا ثلاث كلمات من كلمة “برتقال”.

الحل: