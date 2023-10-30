دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نقدم لكم هذا اللغز الممتع والشيق الذي يعمل على تشغيل، فإذا كنتم من محبي التحديات الصعية التي تتطلب وضع من التفكير العميق والتركيز الشديد، فإن لغز اليوم سيناسبكم تمامًا، فإنه ليس فقط مسليًا للجميع ولكنه أيضًا يمكن أن يكون استثمارًا مفيدًا لوقت فراغكم و سيساعدكم على تنمية مهارات عقلكم وتحفيز تفكيركم بشكل دائم وإذا كنتم مستعدين لمحاولة حل اللغز اليوم، فلنبدأ الأن.
اللغز
هل يمكنك استخراج 3 كلمات مختلفة من كلمة “برتقال”؟
حل اللغز:
نعم، تمكنا من حل اللغز واستخرجنا ثلاث كلمات من كلمة “برتقال”.
الحل:
- بر
- برق
- قبر
- قرب
- بقال
- لتر
- لقب
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للأذكياء فقط.. هل يمكنك استخراج 7 كلمات مختلفة من كلمة برتقال؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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