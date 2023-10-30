دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشعر هو زينة المرأة ونجد أن كثير من السيدات يقومون بعمل خلطات طبيعيه للعنايه للشعر ومنهم من يقوم بإتباع نظام روتيني أيضا باستخدام منتجات العناية بالشعر، ولكنها غالية الثمن إذن ماذا عن وصفه سهله وسريعه بمكونات موجودة في البيت سوف تعمل على زياده طول الشعر ونعومته هذا طبعا بخلاف انها تمد الشعر بالفيتامينات اللازمه لهم و الكولاجين اللازم لتجديد نمو الشعر، من خلال موقع نيوز مصر وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم وصفة سحرية للحصول على شعر ناعم وصحي خالي من أي مشاكل. وصفة سحرية للحصول على شعر ناعم مكونات مقدار 2 ملعقة طعام من زيت الزيتون.

مقدار 2 ملعقة طعام من عسل النحل.

مقدار ملعقة طعام من القرنفل المطحون.

عدد كوب زبادي. كيفية تحضير الوصفة في البداية نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم ونضع فيه مقدار الزيتون مع العسل بالإضافة للقرنفل المطحون والزبادي، ونقوم بخلط كل تلك المكونات معا حتى يتكون لدينا خليط متجانس يسهل فرد على الشعر.

في الخطوة الثانية نقوم بالعمل على تقسيم الشعر إلى أربع أجزاء أو أكثر ومن ثم نقوم بوضع كميه من هذا الخليط على الشعر مع مراعاة التدليك جيدا لفروة الرأس من جذور الشعر لأطرافه.

فيها الخطوة الثالثة يترك هذا الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين، ومن ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو على أن تكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع على الأقل لأفضل النتائج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة هتبهرك…. ضعي زيت الزيتون والزبادي على القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك .. ياريتني جربتها من زمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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