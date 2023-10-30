دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تناول الشاي الأخضر لحدوث معجزة حقيقة لجسدك..تعرف على افضل وقت,

يرغب العديد من محبي الشاي الأخضر معرفة أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر، فهناك أوقات ينصح فيها بشرب الشاي الأخضر، وهناك أوقات يمنع فيها شرب الشاي الأخضر، كما أن هناك نصائح حول كيفية شرب الشاي الأخضر بطريقة صحية وآمنة، وهذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية.

ووفقا للمعهد الدولي لاستدامة الشاي الأخضر، يعتبر الشاي الأخضر من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم بعد الماء، وهو مشروب يستخدم منذ آلاف السنين ويتم استخلاصه من الأوراق المجففة لشجرة الكاميليا الصينية، وهو مشروب قليل السعرات الحرارية والدهون، لذلك يستخدم لإنقاص الوزن.ما هي أفضل أوقات شرب الشاي الأخضر؟

وبحسب الدراسات الطبية، فإن الشاي الأخضر يحتوي على الكافيين التي لها تأثير محفز للجهاز العصبي، إلا أن الشاي الأخضر يحتوي على كمية كافيين أقل من القهوة، كما يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة مادة البوليفينول، وكذلك الأحماض الأمينية مثل الثيانين.

أما عن أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر، فقد ذكر تقرير منشور على موقع “هيلث لاين” أن هناك ثلاثة أوقات مثالية لشرب الشاي الأخضر، في الصباح على الريق وفي فترة ما بعد الظهر بعد الغداء، لذلك من الأفضل تناوله قبل أو بعد التمرين، ونوضح ذلك بالتفصيل كما يلي:

في الصباح

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر هو في الصباح لزيادة يقظة الجسم وتركيز العقل، وذلك لأن الشاي الأخضر يحتوي على مادة الكافيين التي تنبه العقل، وكذلك الثيامين وهو حمض له تأثير مهدئ، ولكن يتم خلط الكافيين والثيامين في مشروب واحد، يعزز وظائف المخ، ويحسن الحالة المزاجية، مما يجعله فعالاً في الصباح، خاصة بين الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحاً، بحسب خبراء التغذية.

قبل أو بعد التمرين

أظهرت بعض الأبحاث الطبية أن أفضل وقت لتناول الشاي الأخضر أيضا هو ما قبل ممارسة التمرين، حيث يساعد تناوله على تعزيز الأداء البدني والعقلي، كما أثبتت دراسة أن تناول الشاي الأخضر قبل التمرين يعمل على حرق الدهون خلال ممارسة التمارين، بالإضافة إلى إنه يسرع من التعافي بعد التمارين الشاقة المكثفة.

بعد وجبة الغداء بنصف ساعة

كما يكون أفضل وقت لتناول الشاي الأخضر، هو بعد وجبة الغداء بحوالي نصف ساعة تقريبا، حيث أن تناوله في هذا الوقت يحسن عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية من الطعام، لكن لا ينصح بتناوله بعد الوجبات مباشرة، خاصة لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من فقر الدم، حتى لا يؤثر على قدرة الجسم على امتصاص الحديد والزنك من الأطعمة.

أسوأ أوقات شرب الشاي الأخضر

وهناك أيضًا أوقات أسوأ لشرب الشاي الأخضر، ويشرحها خبراء التغذية في وقتين وهما:

تناول الشاي الأخضر في هذه الوقت. وشاهد ما سيحدث لجسمك0 تناول الشاي الأخضر في هذه الوقت.. وشاهد ما سيحدث لجسمك

فور الاستيقاظ على معدة فارغة

لا ينصح بشرب الشاي الأخضر على الريق لما له من آثار سلبية على الكبد لاحتوائه على مركبات تسمى كاتيشينز catechins، حيث أثبتت الأبحاث الطبية أن التراكيز العالية من هذه المركبات تسبب تلف الكبد.

قبل النوم مباشر

كما أنه من غير المستحب شرب الشاي الأخضر في المساء قبل النوم مباشرة، نظرًا لاحتوائه على مادة الكافيين التي تسبب اضطرابات النوم والأرق، ويمكن تناوله قبل النوم بساعتين على الأقل.