“إجابة طالب قلبت السوشيال ميديا” .. تعرف على قصة الطالب الذي أبكى الملايين بإجابته في ورقة الامتحان ورد فعل صادم من المصحح

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الإنترنت هعمل أهم الشبكات الموجودة لدى جميع الأفراد وفي جميع المنازل وأصبح العديد من الأشخاص لديهم حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونجد أنه خلال الفترة القادمة الماضية، قد أثارت ورقة إجابة طالب ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الامتحان اللغه العربيه حيث كان مطلوب من هذا الطالب في الجزء الخاص بـ الإعراب ، إعراب آية قرآنية ولكن هذا الطالب قد أجاب على تلك السؤال بطريقة مختلفة تماما عن ما هو متوقع وتلك الإجابة أدت إلى اندهاش المعلم القائمه تصحيح تابعونا للتفاصيل.

واقعة امتحان مادة اللغة العربية

يعتبر سؤال الإعراب هو سؤال هام يتكرر في جميع امتحانات اللغة العربية وفي هذا الامتحان نجد أنه كان مطلوب في الجزء الخاص بالإعراب من جميع الطلاب إعراب الآية القرآنية قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من عجل ولكن ماذا كتب هذا الطالب المتميز، فنجد أنه أبدع في الإجابة التي قام بكتابتها حيث كتب خلق فعل ماض لم ينسى فاعله وبالطبع أنا لن أكون قادر على كتابه مبني للمجهول تأدبا مع الله عز وجل وبهذا قد استغنى هذا الطالب عن قواعد الإعراب وحافظ على دينه وإيمانه بالله بتلك الإجابة.

رد فعل المدرس على إجابة الطالب

قد قام المدرس بكتابة تعليق نصه بارك الله في علمك انت طالب مميز واعطى الطالب 20 درجة كاملة برغم من أن الإجابة ليست دقيقة من الناحية العلمية والأدبية .