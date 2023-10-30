لن تصدق السبب وراء نهي الإسلام عن شرب الماء بعد العلاقة الزوجية.. مفاجأة لن تخطر على بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الأمور التي مازالت العلوم الحديثة تتملكها الحيرة حول الإجابة عنها، وهناك الكثير من الأمور التي عجز العلم الحديث عن تفسيرها ولكن الدين الإسلامي الحنيف قد فسرها منذ قرون، ومن هذه المسائل مسألة سرب الماء بعد العلاقة الحميمية فقد اختي الدين الإسلامي عن السبب وسبب نهيه عن شرب الماء بعد العلاقة الزوجية وهذا يدل على شمولية الدين الإسلامي وحقيقته، وقد يعتقد البعض أن القيام بشرب الماء بعد الإنتهاء من العلاقة الزوجية هو أمر صحيح بل أمر ضروري لأن الجسم يكون في أشد الحاجة إلى الماء بسبب التعرق وارتفاع درجة حرارته والسبب وراء ذلك سوف نتعرف عليه خلال السطور القادمة.

سبب نهي الإسلام عن شرب الماء بعد العلاقة الزوجية

قد تتسائل عن السبب الذي أدى إلى نهي الإسلام عن شرب الماء بعد العلاقة الزوجية وحذر من خلال هذا الفعل، فقد كان هناك اعتقاد خاطئ وتؤمن به معظم النساء أنه إذا قامت المرأة بشرب الماء بعد العلاقة الزوجية فإن ذلك يتسبب في حدوث منع الحمل وهذا اعتقاد خاطئ وغير قابل للتصديق ولكن الاسلام حذر من هذا الفعل لأنه توجد خطورة من شرب الماء بعد بذل المجهود خاصة على عضلة القلب وهذا ما أكده العلم الحديث، حيث أكدت الأبحاث الأخيرة أن شرب الماء بشكل مفاجئ بعد بذل مجهود مثل التمارين الرياضية أو القيام بأعمال شاقة يسبب ضرر بالغ للكبد والقلب والكليتين وهذه الأضرار يمكن أن تصل إلى الوفاة، ولكن هناك بعض الدراسات التي تناولت الفائدة التي تعود على الإنسان من شرب الماء قبل العلاقة الزوجية، ومن هذه الفوائد:

1- الماء يمد الجسم بالطاقة: يقوم الجسم بالحصول على الطاقة عند شرب الماء خلال اليوم كما أنه يعمل على التخلص من الإجهاد حيث أن الماء يعزز نشاط مختلف اعضاء الجسم.

2- خسارة الوزن: الماء يساعد على خسارة الوزن والدهون والحفاظ على اللياقة البدنية والنفسية المناسبة وبالتالي فإن الوزن له مردود إيجابي على العلاقة الزوجية.

3- الحفاظ على نضارة البشرة: حيث أن الماء يساعد على التخلص من الجلد الميت وتجديده والعمل على ترطيب وتنعيم البشرة وبالتالي عدم وجود الجفاف في الواقع يمنح شرب الماء يساعد في جعل البشرة نضرة وناعمة وجميلة.